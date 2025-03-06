(OSMANİYE) - Osmaniye'de TOKİ deprem konutları inşaatında kule vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde yapımına devam edilen TOKİ deprem konutlarında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Olay sabah saat 06.00 sularında gerçekleşti. İddiaya göre, kule vincin halatının kopması sonucu kule vinç yapımına devam edilen inşaatın üzerine düştü. Olayda kule vinç operatörü Bayram Çil hayatını kaybetti.
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de Kule Vinç İş Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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