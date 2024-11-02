Osmaniye'de Nar Fiyatları Yükseldi

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HABER: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir adet narın fiyatı 31 lirayı buluyor. Pazar esnafı Ramazan Gök, bazı müşterilerinin bir adet nar, bir adet domates, bir adet salatalık aldığını söyledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazar esnafı vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle kendilerinin de sıkıntı yaşadığından yakınıyor. Pazar esnafından Ramazan Gök, kilosunu 35 liradan sattığı mevsim meyvesi nardan bazı müşterilerinin bir adet aldığını söyledi. Bir adedi 884 gram olan nar, 31 lira tutuyor.

"Bir tane nar alan oluyor"

Halkın alım gücünün düştüğüne işaret eden Ramazan Gök şöyle konuştu:

"Pazarcılık yapıyorum. Geçen sene narın dört kilosu 100 liraydı, bu sene üç kilo 100 lira. Bir tane de alan oluyor narı. Milletin durumu iyi değil. 'Enflasyon düşüyor' diyorlar, enflasyon hiç düşmüyor, yükseliyor durmadan. Böyle kötü gün görmedik. 'Akaryakıt düşüyor' diyorlar, akaryakıt bir düşüyor bir kalkıyor, bir düşüyor bir kalkıyor. Domates hiç yenmiyor. Salatalık 70 lira. Vatandaşın alım gücü yok. Bir nar alıyor, bir domates alıyor, bir salatalık alıp gidiyor. Gidişat iyi değil. Eti 400 liraya alıyorlar, dürümü 120 liraya. Bir kişilik kebabı 250 liraya satıyor... Onun için milletin durumu iyi değil."