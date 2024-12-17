Osmaniye'de Tarihi Enstitüde Yangın - Son Dakika
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Osmaniye'de Tarihi Enstitüde Yangın

Osmaniye'de tarihi köy enstitüsünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, inceleme sürüyor.

17.12.2024 22:57
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Osmaniye'de tarihi köy enstitüsünde çıkan yangın söndürüldü

OSMANİYE - Osmaniye'de tarihi köy enstitüsünde çıkan yangın itfaiyenin ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Osmaniye Düziçi ilçesi Fen Lisesi yerleşkesinde bulunan tarihi köy enstitüsü binasında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından tarihi köy enstitüsünün çıkan yangını söndürürken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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