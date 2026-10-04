Osmaniye Sumbas\'ta süt üreticileri yem maliyeti nedeniyle fiyat artışı istedi

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde süt üreticileri, sattıkları sütün yemi karşılamadığını ifade ederek süt fiyatlarına tepki gösterdiler. Üretici Bilal Alaç, "Artık yerinde sayar olduk, böyle giderse batacağız. Bu kalan inekleri de elden çıkaracağız" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla Köyü'nde süt üreticileri, süt fiyatlarının yem fiyatlarını dahi karşılamadığını ifade ederek süt fiyatının yükselmesi gerektiğini belirttiler.

"BÖYLE GİDERSE BATACAĞIZ"

Üretici Bilal Alaç şöyle konuştu:

"Çiftçi, maliyetlerden dolayı üretim yapamaz oldu. Süt geçen sene 10-11 lira civarındaydı, şimdi 20, 22, 23 lira bazında. Mazot 100 lira civarında. Geçen sene 40-50 liraydı, iki katı. Çiftçinin bir torba yemi olmuş 900 lira. Sütümüz artmıyor, yem artıyor, mazot artıyor yani biz üretemez olduk. Geçen sene 10 adetten fazlaydı ineğim, 15 tane kadar vardı, şu anda 8'e düştü. Çünkü üretemez olduk, yetiştiremiyoruz, maliyet arttı. Geçen sene bir torba yem tahmin ediyorum 400-500 lira civarındaydı, şu an 900 lirayı geçti. Artık yerinde sayar olduk, böyle giderse batacağız. Bu kalan inekleri de elden çıkaracağız. Çiftçi kar edemezse batacak, sonu batmaya mahkum."

"KÖYDEKİ İNEK SAYISI AZALDI"

Üretici Yaşar Bakar ise yem fiyatları nedeniyle kar edemediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Yem fiyatı, saman fiyatı yüksek, mazot fiyatlarının yüksek olması nedeniyle sütü değerinde veremiyoruz. Şu anda sütü 19-20 lira arası veriyoruz. Sütün en az 30 lira olması lazım ki kurtarabilsin. İnek sayısı azaldı. Bir ara 60 kusürlerdeydik. Şu anda dana ve buzağı dahil 30'a düştük. Kar edemiyoruz, hiçbir yere bir şey de koyamıyoruz. Mümkünü yok ama böyle devam ettiriyoruz. Bir kere bu işin içine girdik, bırakma şansımız yok. Coğrafi yapısını görüyorsunuz, burası hayvancılıkla geçinen bir köy. Herkeste inek sayısı fazlaydı ama bitti."

Diğer bir üretici Sıdıka Kırpık ise, "Bir tane balya 150 lira, işin içinden çıkamıyoruz. İneklerin hepsi de kısır kalıyor, buzağılı olmuyor. Sütün litresi 20 lira. Palet, küspe, kepek, kırma hepsini karıştırıyoruz ama bir hesap etsek işin içinden hiç çıkamıyoruz, kurtarmıyor. Bir torba yemin yarısını kurtarmalı, yarısını da kurtarmıyor" şeklinde konuştu.