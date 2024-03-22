Osmaniye Valisi ve Belediye Başkanı Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Kara vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu.

Osmaniye Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Meydanında kurulan iftar çadırındaki programa Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ile çok sayıda vatandaşımız katıldı. İftar Programı Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Daha sonra okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından dua okundu.

Programda konuşan Vali Yılmaz, "Çok kıymetli hemşerilerim, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Daha nice güzel Ramazanlara, Bayramlara hep birlikte, Allah kavuşmayı nasip etsin. Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Nice güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi. - OSMANİYE