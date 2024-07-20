Osmanlının Mutfak Kültüründen Günümüze Meyan Kökü Şurubu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmanlının Mutfak Kültüründen Günümüze Meyan Kökü Şurubu

Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan meyan kökü şurubu, yaz aylarında serinletici bir içecek olarak tercih ediliyor. Uzmanlar, bu şurubun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve çeşitli akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiğini belirtiyor. Meyan kökü şurubu, doğal ve saf içeriğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, bitkilerin tüketimini kolaylaştırmak için doğal balın kullanılması öneriliyor. Çocuklar için de uygun olan bu şurup, gazlı içecekler ve hazır paketli gıdalar yerine tercih edilebilir.

20.07.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlının mutfak kültürüne kadar uzanan 'Meyan kökü şurubu' günümüzde de özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Uzmanlar, su, meyan kökü, limon, fesleğen ve nar çiçeğinden oluşan karşımın serinlik içeceği olarak tüketilmesinin yanı sıra, çocuklarda bağışıklık sistemini arttırırken kronik akciğer, akciğer enfeksiyonu, yutaktaki enfeksiyon ve iltihap olan kişilere de faydalı olduğuna dikkat çekiyor.

Osmanlı döneminde mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan ve misafirlere ikram edilen 'Meyan kökü şurubu' günümüze kadar uzanarak yaz aylarında vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Su, meyan kökü, limon, fesleğen ve nar çiçeğinden oluşan karşım, bunaltıcı sıcak havalarda serinletici özelliğinin yanı sıra kronik akciğer rahatsızlıklarına, akciğer enfeksiyonuna, yutaktaki enfeksiyona ve iltihaba faydalı olmasıyla dikkat çekiyor.

"Akciğer rahatsızlığı olanlar ve öksürük problemi çeken kişiler bu şurubu tercih edebilirler"

Meyan kökü şurubunun meyan kökü bitkisinin ekstresinden elde edilen bir karışım olduğunu anlatan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Meyan kökü şurubumuz, meyan kökü bitkisinin ekstresi şeklinde elde ettiğimiz bir şuruptur. İçeriği tamamen saf ve doğaldır. Kronik akciğer rahatsızlıklarına, akciğer enfeksiyonuna, yutaktaki enfeksiyona ve iltihaba birebirdir. Kişide eğer öksürük varsa, akciğerleriyle alakalı sıkıntı varsa KOAH, astım hastaları tercih edebilirler. Şimdi meyan kökünün akciğer temizliği konusunda çok büyük önemi vardır. Akciğer konusunda bizim birçok müşterimize önerdiğimiz bir şurup cinsidir. Bunun hazırlanışı meyan kökü şurubumuzun içerisine saf su, limon, taze nane yaprağı olabilir, fesleğen olabilir, nar çiçeği olabilir nar çiçeğinin de akciğer üzerinde çok büyük etkisi vardır. Bununla birlikte C vitamini içerir ve şurubumuzu renklendirmeye yarar. İkisinin birlikte kullanımı da çok güzel olur. Kişinin bağışıklığını güçlendirir. Hastalıklara karşı direnci arttırır ve en önemlisi göğüsteki hırıltıya ve boğaz enfeksiyonuna boğazdaki iltihaba çok iyi gelir. Akciğer rahatsızlığı olanlar ve öksürük problemi çeken kişiler bu şurubu tercih edebilirler. Yaz aylarında serinletici etkisi vardır ve içimi çok keyiflidir" dedi.

"Bitkilerimizi şekerle değil balla tüketilmesini öneriyoruz"

Bazı bitkilerin tüketimini kolaylaştırmak için doğal balın tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bitki Teknikeri Ayşen Çebiç, "Bazı bitki grupları vardır birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf bitkiler çok acıdır. Tüketmesi oldukça zordur. Biz o bitkilerimizi şekerle değil balla tüketilmesini öneriyoruz bitkinin kullanımı çok önemlidir. Acı bitkilerin şekerle değil, balla içilmesi çok daha keyifli bir hale getirir. Bununla birlikte papatya, melisa, bu tarz bitki gruplarının da tüketilmesini ve tatlandırılmasını, tatlandırılırken de organik bal kullanılmasının taraftarıyız. Kişi bitkiyi alıyor, kaynatıyor, içiyor ve tadı acı olduğu için tiksinme oluyor içemiyor ve kullanamıyor. Bununla birlikte yapılacak formülasyonu verdiğimiz zaman, bitkinin nasıl kullanıldığını anlattığımız zaman hem kişinin hoşuna gidiyor içimi, hem de daha sağlıklı bir yol izlemiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Anneler gazlı içecekler, hazır paketli gıdalar yerine evde yapılmış doğal ürünler tercih edebilirler"

Hazırlanan şurubun 2 yaş grup çocuklara da içirilebileceğini söyleyen Çebiç, "2 yaş grubunda bir çorba kaşığı kadar tüketilmesi normaldir. Bir çorba kaşığını geçmemek gerekiyor. Bununla birlikte 7 yaş grubundaki çocuklarımıza günde 1 çay bardağı, 1 su bardağı şeklinde verebiliriz. Yaşlılarımız bunu günde 1 su bardağı şeklinde tüketebilirler. Orta yaş grubu 2 ila 3 su bardağı içebilirler. Ürünümüz tamamen saf ve doğaldır. İçerisinde herhangi bir kimyasal madde içermez. Bununla birlikte hem doğal olması hem de bitkisel olması kişinin formuna ve vücut sağlığına çok iyi gelmektedir. Ben de bir anneyim, benim de bir kızım var 7 yaşında çocuğumu daha doğal yollardan beslemeyi daha doğal tüketimi elimden geldiği kadarıyla özen gösteriyorum. Okul çağındaki çocuklar için annelerimiz gazlı içecekler ya da hazır paketli gıdalar yerine bu tarz evde yapım doğal ürünler tercih edebilirler. Bu hem çocuğun vücudu hem bağışıklık kazanır, hem de büyüme hormonlarına katkı sağlar" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Osmanlı, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmanlının Mutfak Kültüründen Günümüze Meyan Kökü Şurubu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Ali Koç’tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı
09:01 LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım
08:12 Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı
08:05 Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma
23:42 İlk defa iki kademe birden artış Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ’’B3’’ten ’’B1’’e yükseltti İlk defa iki kademe birden artış! Moody's, Türkiye'nin kredi notunu ''B3''ten ''B1''e yükseltti
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
09:46 Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
09:43 Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton’ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı
08:42 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
08:40 En-Nesyri geliyor mu Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco’ya En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya
07:54 İpek Filiz Yazıcı’nın ’’Baldız tehlikeli sularda yüzüyor’’ paylaşımı tepki çekti İpek Filiz Yazıcı'nın ''Baldız tehlikeli sularda yüzüyor'' paylaşımı tepki çekti
04:06 Şüpheliyi durdurmak isteyen polis, yaptığı hareketle canını hiçe saydı Şüpheliyi durdurmak isteyen polis, yaptığı hareketle canını hiçe saydı
02:10 Kavga ettikleri kişinin ağzından çıkan sözü duyunca döve döve öldürdüler Kavga ettikleri kişinin ağzından çıkan sözü duyunca döve döve öldürdüler
00:33 Bakan Şimşek’ten Moody’s açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz
23:58 Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 10:19:46. #1.13#
SON DAKİKA: Osmanlının Mutfak Kültüründen Günümüze Meyan Kökü Şurubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement