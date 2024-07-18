Otizmli Öğrencilerin Eserleri Sergilendi - Son Dakika
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Yerel

Otizmli Öğrencilerin Eserleri Sergilendi

İstanbul'da yaşayan Gülce Hamoğlu'nun otizmli öğrencileriyle birlikte yaptığı resim ve makrome çalışmalarından oluşan sergisi Bodrum'da açıldı. Sergide, otizm farkındalığına dikkat çekmek amacıyla 34 çalışma sergileniyor.

18.07.2024 16:17
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Otizmli öğrencileriyle yaptığı eserleri sergiliyor

Bu sergide otizm farkındalığı var

MUĞLA - İstanbul'da yaşamını sürdüren Gülce Hamoğlu'nun bazılarını otizmli öğrencileriyle birlikte yaptığı resim ve makrome çalışmalarından oluşan "Ohana" isimli sergisi, Bodrum'da açıldı.

İstanbul'da faaliyet gösteren bir dernekte otizmli öğrencilerle gönüllü şekilde atölye çalışmaları yapan Gülce Hamoğlu, bir kısmını kulüpteki öğrencileri ile yaptığı resim ve makromelerini Bodrumlu sanatseverlerin beğenisine sundu. Sanatçının, Hawaii dilinde aile anlamına gelen "Ohana" ismini koyduğu sergide 34 çalışmasının yanı sıra otizmli öğrencilerinin yaptığı resimler de bulunuyor.

Bodrum Belediyesi Artemisia Sergi Salonu'nda Sergide Gülce Hamoğlu'nun öğrencilerinin yanı sıra kulüp yöneticileri ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Açılışta çalışmaları hakkında bilgiler veren Gülce Hamoğlu, "14 yaşımdan beri ahşap boyama, makrome yapıyorum. Boş vakitlerimin tamamında sanatla alakalı şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben kolejde okurken yetiştirme yurdundan bize öğrenciler gelirdi, biz onlara ablalık yapardık, etüt dersleri verirdik. Ben orada öğrendim ki o çocukların çoğu meslek sahibi olamıyor, çoğu okula gidemiyor. Hayalimde onlar için bir şey yapmak vardı. Eski patronumun oğlu otizmli. Onlar otizmli çocuklar için bir okul açmışlar, ben de onlara gönüllü olarak ders vermeye başladım. Aslında niyetim, onlara meslek edindirmekle ilgili bir oluşumun içine girmekti. 2 senedir bunun için çabalıyorum. Şimdi bir sergi oluşturdum. Bazı resimlere onlarla birlikte başladım sonra ben tamamladım. Bazılarını ben yaptım. Hayalimde onlar için bir atölye açmak var. Bu da benim ilk sergim o yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

Yaşam Otizm Spor Kulübü Derneği'nde toplam 25 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Gülce Hamoğlu, "Okulumuzda masa tenisi, yüzme gibi dallarda Türkiye birincilikleri, İstanbul birincilikleri alan öğrencilerimiz var. Resim konusunda da çok yetenekli bir öğrencim var, ismi Elif. Onun da resimleri sergide. Benim için yapmış getirmiş." dedi.

İplerle ve ağaçlarla çalışmayı çok sevdiğini anlatan Hamoğlu, "Bu sergideki makromeleri ben tablolarla birleştirdim. Doğayı çok seviyorum. Onun için böyle kolajlar yaptım. Beğenilirse daha da yapmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Yaşam Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Nurşen Hançer de dernekteki çalışmalarını şu şekilde anlattı; "Benim 30 yaşında otizmli oğlum var. Ortağımın da 28 yaşında otizmli oğlu var. Biz beraber bir okul açtık. 13 yıldır hem ihtiyaç sahibi olan çocuklara eğitim veriyoruz, hem lisanslı sporcu yetiştiriyoruz. Milli takıma giden çocuklarımız da var. Gülce'yi çok eskiden beri tanıyoruz, böyle bir projenin içerisinde olmaktan da çok mutluyuz. Çocuklarımız için güzel bir proje ve etkinlik olacak."

Sergi, 21 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otizmli Öğrencilerin Eserleri Sergilendi - Son Dakika

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