Otogarda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Yerel

Otogarda Bayram Yoğunluğu

Kocaeli otogarında 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor; biletler tükendi.

28.03.2025 16:08
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Otogarda bayram tatili hareketliliği

KOCAELİ - Kocaeli'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla otogarda yoğunluk yaşanıyor. Memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek isteyen yolcular peronları doldururken, hareketlilik otogar esnafının da yüzünü güldürüyor.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Otogarda yoğunluk yaşanırken, birçok otobüs firmasında biletler tükendi. Yolcu hareketliliği peronlara yansıdı, terminal esnafı da bu yoğunluktan memnun kaldı. Tatil boyunca ek seferler düzenlenirken, en çok talep gören bölgeler arasında Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu şehirleri yer aldı.

"Araç giriş-çıkış sayımız bini aştı"

Kocaeli Otogar Yazıhane ve Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Zafer Alayoğlu ise bayram yoğunluğunun başladığına dikkat çekerek, "Günlük kapasitemiz Ramazan ayında düşüktü ancak bayram dolayısıyla artış söz konusu oldu. 500 olan araç giriş-çıkış sayımız bini aştı. Ayrıca ziyaret sayımızda da artış oldu. Günlük otogara giriş çıkış ziyaretçi 9 bini buldu. Elimizden geldiğince yolcularımızın istedikleri yere gitmesi için yardımcı oluyoruz. Ek seferler düzenliyoruz. Herkese kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Alayoğlu, en çok bilet satılan illeri de söyleyerek, "Ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu illerine biletlerimiz bitmiş durumda. Ege ve Akdeniz'de ağırlıklı olarak yoğunluk yok" şeklinde konuştu.

"Bileti zor buldum"

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ebrar da ailesinin yanına Balıkesir'e gittiğini ifade ederek, "Bileti zor buldum. Aktarmalı bilet almak zorunda kaldım, inanılmaz bir yoğunluk var. Heyecanlıyım. Aileme sürpriz yapmak için gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu sene para harcamaya gideceğiz"

Kocaeli'den Bursa'ya giden Bülent Seyhan ise "Tatilimizi orada geçireceğiz. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Bursa'nın temiz Uludağ havasını alacağız, kaplıcalara gideceğiz. Bu sene para harcamaya gideceğiz. 7 gün kalacağız. Ailecek gidiyoruz. Yoğun bir kalabalık var. Trafik oluşmaya başladı" dedi.

Kaynak: İHA

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