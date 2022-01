Otomobile tutunan kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Otomobile tutunan kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

DENİZLİ Denizli'de trafiğin yoğun olduğu caddede hareket halindeki otomobile tutunan kaykay ve patenli iki gencin, tehlikeli yolculuğu az daha faciayla bitiyordu. Dengesini kaybederek yere düşen gençlerden biri, akan trafikte ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu anlarda bir otomobilin yan kısımlarına tutunan 2 genç paten ve kaykayla seyahat etmeye çalıştı. O anlarda durumu fark ederek otomobilin arkasından gelen diğer sürücüler yavaşladı. Hızlarını arttırdıkları anda otomobili bırakan gençlerden biri yere düşerek, kafasından aldığı darbe ile hafif yaralandı. O sırada arkadan otomobille gelen bir vatandaş ise düşme anını cep telefonu ile an be an kaydetti. Arkadan gelen otomobillerin hızlı olmaması ise başka bir faciayı önledi. Yere düşen gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından gence yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.