Özden: "Mustafa Kemal'i anlamak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Özden: "Mustafa Kemal'i anlamak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır"

Özden: "Mustafa Kemal\'i anlamak, Cumhuriyet\'e sahip çıkmaktır"

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'nci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

10.11.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'nci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Özden, "Mustafa Kemal'i anlamak Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır." diyerek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1919 yılında başlattığı istiklal mücadelesi ve sonrasında elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz ile tüm dünyanın saygınlığını kazanmış kahraman bir asker ve büyük bir devlet adamıdır. Dönemin yokluk ve imkansızlıklarına boyun eğmeden elde ettiği zaferlerle milletimizin içinde bulunduğu karanlığı aydınlığa çeviren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimize aşıladığı milli mücadele ruhu ve cesaretiyle istiklal ve istikbal yolunda her türlü zorluğun nasıl aşılabileceğini göstermiştir. Bugün geldiğimiz noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, O'nun ideallerini ve hedeflerini daha ileri taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışıyor, bir asrı deviren Cumhuriyetimizi ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza dek koruma ve yaşatma kararlılığını sürdürüyoruz. Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin Anadolu'dan silinmek istendiği bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş savaşımıza önderlik etmiş ve tüm dünya halklarına ilham veren bir mücadeleyi zafere ulaştırmıştır. Bu görkemli zafer, Atatürk'ün dehası ve milletimizin kahramanca mücadelesiyle gerçekleşmiştir. Anadolu topraklarında yanan bu bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, dünyadaki pek çok topluma örnek olmuş ve Cumhuriyet'in ilanı ile sonuçlanarak taçlanmıştır. Mustafa Kemal'i anlamak; Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır. O'nu anlamak; milletimizin bağımsızlığı ve ebediyen özgür yaşaması için her türlü fedakarlığa hazır olmak demektir. Mustafa Kemal Atatürk, sadece bizim tarihimiz açısından değil, dünya tarihi için de eşsiz bir şahsiyet ve saygın bir liderdir. Bu düşüncelerle; aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında kısa yaşamına sığdırdığı başarılar ve bizlere bıraktığı eserlerle milletimizin gönlünde ölümsüzleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında kahraman silah arkadaşlarını bu kutsal topraklar üzerinde bizlere bağımsız ve hür yaşama onuru kazandıran bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Aziziye Destanı'nın 147'nci Yıldönümü

147'nci yıl dönümünde 8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan gece Rus ordusunun gizlice Aziziye Tabyası'na girerek nöbetçileri şehit etmiş ve tabyayı ele geçirdiğini ifade eden Başkan Ömer Özden diyerek sözlerini şöyle sürdürdü," Bu elim hadise, Esat Paşa Cami ve diğer camilerden yapılan: "Ey Ümmeti Muhammed! Aziziye tabyasına düşman girmiş. Eli silah tutan, dinini, milletini seven oraya koşsun." nidasıyla halka duyurulmuş ve halkın şehir savunmasına katılması istenmiştir. Bunun üzerine Erzurum ahalisi, ellerine geçirdikleri yatağanlar, baltalar, satırlar ve oraklarla Aziziye'ye doğru askerinin ve devletinin yardımına koşmuştur. Ahmet Muhtar Paşa, Nenehatun, Name Hatun, Kurd İsmail, Bahri Bey ve Mirliva Mehmet Paşa gibi kahramanlar Rus ordusuna karşı kesin bir zafer kazanmış ve adlarını şanlı Türk tarihine altın harflerle yazdırmışlardır. Erzurumlunun bedeni tabya olup yere düşmediği sürece biz şehri savunacağız. Erzurum Tarihte Türk'tü, Bugün Türk'tür, Yarın da Türk kalacaktır." Nene Hatun, Türk tarihinin ve Erzurum'un ne ilk ne de son kahramanıdır. Allah aşkıyla şahadet şerbetini içerek bu aziz toprakları vatanlaştıran şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Ömer Özden, Politika, erzurum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özden: 'Mustafa Kemal'i anlamak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
09:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
08:30 Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu
07:34 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü’nde toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 10:28:43. #1.13#
SON DAKİKA: Özden: "Mustafa Kemal'i anlamak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.