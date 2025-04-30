Özgür Özel, Cem Aydın\'ın Duruşmasına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Aydın'ın duruşmasına katıldı

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında paylaştığı videoya ilişkin hakkında açılan davanın Silivri'de görülen ilk duruşmasına katıldı.

Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, Çağlayan'da görülmesi gerektiğini öne sürdüğü davanın Cem Aydın tutuklu olmadığı halde Silivri'ye getirildiğini söyledi. Özel, Cem Aydın'ın görevine atıfta bulunarak, "Cem başkan, görevi genel başkan ve parti politikalarını tekrar etmek, çoğaltmak, duyurmak olduğu için bu paylaşımı retweet etti. O yüzden burada yargılanıyor. Buraya gelmiş 'Biz de tarafız, mağduruz' diyerek Akın Gürlek'in avukatı söz aldı" dedi. Başsavcıyı ve avukatını eleştiren Özel, "Buraya aklı sıra dokunulmazlığım olduğu için beni alıp götüremiyor, dokunulmazlığı olmayan gençlik kolları genel başkanı üzerinden bizimle hesaplaşacak; o salondan da bu ifadeleri yargılayacak. Sana yargılatırlar mı?" ifadelerini kullandı.