Özgür Özel'den Medyaya Boykot Çağrısı - Son Dakika
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Özgür Özel'den Medyaya Boykot Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merkez medyayı mitingleri yayınlamamakla eleştirerek boykot çağrısında bulundu. Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

22.03.2025 17:45
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Özel'den mitingleri yayınlamayan medyaya karşı boykot çağrısı

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de açıklamalarda bulundu. Özel, eylemleri göstermeyen merkez medyaya karşı boykot çağrısı yaparak, "Ya tarafsız olacaksınız ya da karşı tarafınızdayız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında basın toplantısı düzenledi. Soruşturmalara ilişkin iddialara yanıt veren Özel, Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Serdar Haydanlı hakkında iddialarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İlk andan beri olduğumuz gibi Saraçhane'deyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu simge mekanındayız. İstanbul, yapılan yerel seçimlerle İstanbul'un kim tarafından yönetilmesi isteniyorsa ona emanet edilir. O emanet Saraçhane'de devralınır. 15 Temmuz darbesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ele geçirmek isteyenler de Saraçhane'ye yönelmişlerdi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ismi alınan şirketlerine, ihale alan kim varsa hepsinin evlerinden toplandığını kaydeden CHP Lideri Özel, "Şirketlerde ihale yetkilisi kim varsa, bunların isimleri alınmış ve hepsi evlerinden toplanmış. Bu yöntemle ilerlerseniz, 4 şirket adı daha yazar yarın 100 kişiye daha operasyon yapabilirsiniz. 106 kişilik suç örgütü, bir basit tanımdan ibaret. Hatta ihalelere imza atanlarda da hiyerarşi var. Çünkü Ekrem Bey'in bu ihalelerin hiçbirinde imzası yok. Belediye başkanları imza atmadıkları, yetkili olmadıkları hiçbir ihaleden sorumlu tutulamaz. Sorumlu tutarsanız, Türkiye'de bir belediye başkanı görevine devam edemez. Çünkü her ihaleye biri itiraz eder, soruşturma açılır" açıklamasında bulundu.

CHP Lideri Özel, "Bu haberi yapmayanlar, yarın günü geldiğinde bu basın toplantısını izleyip, sen bu haberi nasıl yaptın sorusuna bana değil, evlatlarına cevap verecekler. Bu haberi görmeyenler, bu haber yayınlanırken yayından çıkanlar, bu basın toplantısını görmeyenler. Bugün kimi mahkum ederseniz edin, tarih önünde mahkumsunuz. Buradan merkez medyaya sesleniyorum; bütün reklamları, belli bir gelir, eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. CHP seçmeni yüzde 70 seni izler. Oraya çıkardığın iki yorumcu ile denge kurar gibi yaparsın. Bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Daha ortada hiçbir şey yokken, gizliyken. Buradan sesleniyorum haber kanallarına, bu haberleri görmeyin, yapmayın. Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, sizi hedefe koymayan, buna sessiz kaldılar, görmediler diyen, polisin 220 bin dediği, gözün 500 bini gördüğü, dronun 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum, sizi izleyen bize oy veren yüzde 70'i, tüketimden gelen gücünüzü, diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım, görmeyin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özgür Özel, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özgür Özel'den Medyaya Boykot Çağrısı - Son Dakika

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