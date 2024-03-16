Özgür Özel: " İsrail'in devlet terörü sona ersin"
BURDUR - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'daki iftar programında, " Filistin'deki zulmün, saldırıların, savaşın, İsrail'in yapmış olduğu devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Burdur'da CHP Proje ve Aday Tanıtım toplantısına katılan ve 2024 Vizyon Projelerini açılışını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından Cumhuriyet Meydan'ında Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Vatandaşlarla birlikte iftarını açan Özel, yemeğin ardından Burdurlu vatandaşlara seslendi.
Burdurlu vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Özel, "Bu mübarek ayda tek temennimiz Filistin'de yaşanan zulmün son bulmasıdır" diyerek, "Burada herhalde her birimizin üzerinde mutabakat sağlayacağı bir şeyi talep etmek gerekiyor o da akan gözyaşının ve kanın durmasıdır. Filistin'de aylardır Hamas'ın yapmış olduğu bir saldırıdan sonra İsrail devletinin orantısız şekilde hasta gözetmeden çocuk kadın gözetmeden yaptığı saldırılarda 32 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Bunların çok önemli kısmının kadınlar ve çocuklar olduğunu biliyoruz. Mübarek Ramazan ayında çatışmaların durmasını, İsrail'in saldırılarının durmasını ümit ediyoruz. Ancak olmadı. Dünyadaki 140 ülkedeki sol, sosyal demokrat, sosyalist partilerin liderlerine mektup yazarak ateşkesin sağlanması için çaba içinde olmamız gerektiğini ifade etmiştim. Buradan Burdur'dan bir kez daha Filistin'deki zulmün, saldırıların, savaşın, İsrail'in yapmış olduğu devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulunuyoruz" dedi
"CHP'nin Filistin'e desteği bugün de aynı şekilde sürmektedir"
CHP olarak savaşın başından itibaren başlayan desteklerinin bugün de aynı şekilde devam ettiğini belirten Özel, "CHP'nin Genel Başkanı olarak, üçüncü genel başkanımız Kıbrıs fatihi Karaoğlan Bülent Ecevit'in, Yaser Arafat ile vaktinde kurduğu ilişkiyi sahiplendiğimizi ifade etmek isterim. Hem Bülent Ecevit'e hem Yaser Arafat'a Allah'tan rahmet dileriz. Onların birbiri ile olan dayanışması ve CHP'nin Filistin'e desteği bugün de aynı şekilde sürmektedir. Ben 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir bağımsız Filistin devletinin kurulması, tanınması ve bütün dünyanın bu barış formülüne destek vermesini bir kez daha talep ediyorum. Akan kanın durmasını, bütün İslam coğrafyasına ve güzel memleketimize barışın hakim olmasını Cenabı Hakk'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.
"Emekçinin alnının terinin rengi yoktur"
"İki şeyin rengi olmaz. Annelerin gözünün yaşının rengi yoktur. Bunun milleti yoktur, ulusu, mezhebi yoktur. Bir de emekçinin alnının terinin rengi yoktur" diyen Özel, "Bu yüzden annelerin ağlamadığı, bütün çalışanların emeğinin karşılığını aldığı ve çok zor günler geçiren emeklilerimizin 10 bin lira gibi en düşük emekli maaşıyla güç günler geçiren emeklilerimizin sesinin duyulduğu, yoksulların karnının doyurulduğu, devletin sosyal devlet olma ilkesiyle ihtiyaç sahiplerine sahip çıktığı, yerel yönetimlerin üzerine düşen görevleri harfiyen yerine getirdikleri ve bu ülkede vatandaşların barış, huzur içinde karınları tok sırtları pek, evleri sıcak, evlatlarının geleceklerinden endişe değil güven duydukları bir Türkiye'de hep beraber yaşamayı arzu ediyoruz. Tutulan oruçların bir kez daha Allah katında kabul olmasını, yapılan ibadetlerin kabul olmasını Ramazan'ın sadece aç kalmak susuz kalmak demek değil aksine bu hislerle güzel bir dille iyi dileklerle yardımlaşarak ve birbirimize sahip çıkarak geçirildiğinde gerçek anlamda Ramazan'ın yaşanmış olacağını bir kez daha hatırlatıyorum. Her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum" dedi.
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