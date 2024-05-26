Paris'teki Şanzelize Caddesi'nde 4 Bin Kişilik Piknik Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Paris'teki Şanzelize Caddesi'nde 4 Bin Kişilik Piknik Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde piknik etkinliği düzenlendi. Cadde üzerine kırmızı beyaz örtü serilirken, etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliğe 273 bin kişi başvururken, 21 Mayıs'ta yapılan kura ile pikniğe katılmaya hak kazananların rastgele seçildiği aktarıldı. Etkinlik alanına 8 mutfak kurulurken, katılımcılar piknikte güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı.

26.05.2024 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde yaklaşık 4 bin kişilik piknik düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde piknik etkinliği düzenlendi. Cadde üzerine kırmızı beyaz örtü serilirken, etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliğe 273 bin kişi başvururken, 21 Mayıs'ta yapılan kura ile pikniğe katılmaya hak kazananların rastgele seçildiği aktarıldı. Etkinlik alanına 8 mutfak kurulurken, katılımcılar piknikte güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı. - PARİS

Kaynak: İHA

Şanzelize Caddesi, Güneşli, Fransa, Paris, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Paris'teki Şanzelize Caddesi'nde 4 Bin Kişilik Piknik Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Icardi’den Fenerbahçe’ye olay sözler: Bakalım Kadıköy’de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
21:09 Süper Lig’e veda eden son takım Ankaragücü oldu Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu
20:43 İstanbulspor’u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
21:44 Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
21:32 Okan Buruk’tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun Okan Buruk'tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun
18:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti
18:30 Almanya’da dikkat çeken analiz: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye Almanya'da dikkat çeken analiz: Afrika'da etkili olan yeni güç Türkiye
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 21:53:24. #1.11#
SON DAKİKA: Paris'teki Şanzelize Caddesi'nde 4 Bin Kişilik Piknik Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement