Paşa traktörün altında kalan sahibinin yanından ayrılmadı - Son Dakika
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Yerel

Paşa traktörün altında kalan sahibinin yanından ayrılmadı

Paşa traktörün altında kalan sahibinin yanından ayrılmadı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir vatandaş traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın Paşa isimli köpeği ise sahibinin başından bir an olsun bile ayrılmadı. Olay yerinde hayatını kaybeden Kulyever'in Paşa isimli köpeği ise sahibinin başında havlayarak bekleyip, başından ayrılmadı.

11.03.2024 21:35  Güncelleme: 21:36
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Paşa traktörün altında kalan sahibinin yanından ayrılmadı

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir vatandaş traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın Paşa isimli köpeği ise sahibinin başından br an olsun bile ayrılmadı.

Olay, akşam saatlerinde Osmanbükü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Durmuş Kulyever evinin bahçesinde 09 KT 172 plakalı traktörüne tarım aleti takmaya gitti. Bir daha eve dönmeyen Kulyever'i merak eden yakınları bahçeye gitti. Kulyever, traktör ile tarım aleti arasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerin jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş Kulyever'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yerinde inceleme başlattı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kulyever'in Paşa isimli köpeği ise sahibinin başında havlayarak bekleyip, başından ayrılmadı.

Kaynak: İHA

İncirliova, Aydın, Hayvan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Paşa traktörün altında kalan sahibinin yanından ayrılmadı - Son Dakika

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