Patnos'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Patnos'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Patnos\'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
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Patnos'ta kadına yönelik şiddetle mücadele için kurumlar arası iş birliği güçlendirildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla İlçe Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Patnos'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu alanda yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi hedefiyle önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kutlug Kaan Bilge, Cumhuriyet Savcısı Fatma Şeyma Sürezli, Kurum Müdür Vekili Zafer Can ve ilgili kurum temsilcileri katılım sağladı.

Kurumlar Arası İş Birliği ve Etkin Mücadele

İlçe genelinde kadına yönelik şiddetle mücadelede alınacak tedbirlerin ve kurumlar arası koordinasyonun ele alındığı toplantıda, önleyici hizmetler ile kurumların sahada yürüttüğü çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Yetkililer, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilerek kurumlar arası iletişimin ve kararlılığın sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Patnos, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Patnos'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika

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