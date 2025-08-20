Patnos'ta Su Borularına Sabotaj İddiası: 7 Gün Su Kesintisi - Son Dakika
Patnos'ta Su Borularına Sabotaj İddiası: 7 Gün Su Kesintisi

Patnos\'ta Su Borularına Sabotaj İddiası: 7 Gün Su Kesintisi
20.08.2025 14:11  Güncelleme: 14:13
Patnos ilçesinde bazı köylülerin su borularını tahrip etmesi sonucu yaşanan 7 günlük su kesintisi sonrası belediye, sabotajcılar hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediye Başkanı Taşkın, onarım çalışmalarının jandarma müdahalesi ile ancak başlayabildiğini belirtti.

Köylülerin su borularını tahrip ettiği iddiası üzerine Patnos ilçesinde 7 gün süren su kesintisi yaşandı. Belediye, sabotaj yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, bazı köylülerin boru hattına sabotaj gerçekleştirdiğini öne sürdü. Taşkın, ekiplerin onarım çalışmalarının engellenmeye çalışıldığını belirterek, "Jandarmanın müdahalesiyle ancak akşam saatlerinde tamirat başlayabildi. Gece 04.00 itibarıyla onarım tamamlandı ve su yeniden verildi. Ancak hattın düzenli akışa ulaşması için en az üç gün gerekiyor. Vatandaşlarımız toplamda 7 gün susuz kaldı" dedi.

Belediye Başkanı Taşkın, sabotaj girişimlerinin halkı mağdur ettiğini vurgulayarak, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını kaydeden Taşkın, "Bu tür girişimler kamu hizmetlerine ciddi zarar veriyor. İlçemizin su ihtiyacını korumak için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Politika, Belediye, 3-sayfa, Patnos, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Patnos'ta Su Borularına Sabotaj İddiası: 7 Gün Su Kesintisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
12:37
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var
Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
SON DAKİKA: Patnos'ta Su Borularına Sabotaj İddiası: 7 Gün Su Kesintisi - Son Dakika
