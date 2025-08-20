Patnos\'ta Su Borularına Sabotaj İddiası: 7 Gün Su Kesintisi

Köylülerin su borularını tahrip ettiği iddiası üzerine Patnos ilçesinde 7 gün süren su kesintisi yaşandı. Belediye, sabotaj yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, bazı köylülerin boru hattına sabotaj gerçekleştirdiğini öne sürdü. Taşkın, ekiplerin onarım çalışmalarının engellenmeye çalışıldığını belirterek, "Jandarmanın müdahalesiyle ancak akşam saatlerinde tamirat başlayabildi. Gece 04.00 itibarıyla onarım tamamlandı ve su yeniden verildi. Ancak hattın düzenli akışa ulaşması için en az üç gün gerekiyor. Vatandaşlarımız toplamda 7 gün susuz kaldı" dedi.

Belediye Başkanı Taşkın, sabotaj girişimlerinin halkı mağdur ettiğini vurgulayarak, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını kaydeden Taşkın, "Bu tür girişimler kamu hizmetlerine ciddi zarar veriyor. İlçemizin su ihtiyacını korumak için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI