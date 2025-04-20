Pendik\'teki 400 Yıllık Anıt Meşe Ağacı Bahar Bakımıyla Yeniden Hayat Buldu

Pendik'te bulunan 400 yıllık anıt meşe ağacı, bahar dönemi bakımıyla yeniden hayat buldu. Budama, ilaçlama ve gübreleme çalışmalarıyla geleceğe taşınan bu doğal miras, Pendik'in en yaşlı canlı tanığı olma özelliğini taşıyor. Öte yandan Pendik Belediyesi ekiplerince yapılan bakım çalışmaları havadan görüntülendi.

Pendik'in Kurtköy Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 400 yaşında olan meşe ağacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Müdürlüğü'ne bağlı tescilli bir anıt ağaç olarak dikkat çekiyor. İlçenin en yaşlı ağacı olma özelliğini taşıyan bu tarihi meşe, Pendik Belediyesi ekipleri tarafından her yıl düzenli olarak bakıma alınıyor.

Bahar dönemi kapsamında gerçekleştirilen bakım çalışmalarında, kışın ve rüzgarın etkisiyle zarar gören dalların budanması, ağacın gelişimini engelleyebilecek yabani otların temizlenmesi, zararlı böceklerin ağaca ulaşmasını önlemek amacıyla gövde ilaçlaması, toprağın havalandırılması ve zararlı böceklerin uzaklaştırılması için çapa işlemi ile ağacın daha sağlıklı beslenebilmesi için gübreleme çalışmaları yer alıyor. Ekipler anıt ağacın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için titizlikle çalışıyor. Öte yandan bahar bakımı çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

"Pendik'in en yaşlı ağacı"

Anıt ağaç hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Muhammed Emin Poyraz, "Pendik'in en yaşlı ağacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Müdürlüğü'ne bağlı tescilli bir anıt ağaçtır. Türü meşe olan bu kıymetli ağaç, yaklaşık 400 yaşındadır. Pendik genelinde birçok anıt ağacımız bulunuyor ve bu ağaçların düzenli olarak bakımını yapıyoruz. Bu 400 yıllık meşe ağacımıza da bahar dönemi kapsamında özel bir bakım uyguluyoruz. Kış aylarında ya da rüzgarlı havalarda zarar gören dallarını buduyor, ağacın gelişimini engelleyebilecek yabani otları temizliyoruz. Toprağın havalanması ve zararlı böceklerin uzaklaştırılması için çapa işlemi yaparken, gövde kısmını da ilaçlayarak ağacı zararlılardan koruyoruz. Ayrıca ağacın daha sağlıklı beslenebilmesi için gübreleme çalışması da gerçekleştiriyoruz. Pendik Belediyesi olarak ister yeni dikilmiş bir fidan olsun, ister bu gibi asırlık anıt ağaçlarımızın hepsini koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için özenle çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL