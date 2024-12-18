Pikap oto galeriye çarptı - Son Dakika
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Yerel

Pikap oto galeriye çarptı

Osmaniye'de kaygan yolda kontrolü kaybeden pikap, oto galerideki 5 araca çarparak durdu.

18.12.2024 20:09
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Osmaniye'de kontrolden çıkan pikap oto galerideki araçlara böyle çarptı

OSMANİYE - Osmaniye'de pikap sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarında oto galeride bulunan park halinde bulunan 5 otomobile çarptı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sinan K. idaresindeki 06 E 2503 plakalı pikap, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan 5 otomobile vurarak durdu. Kazayı sürücü hafif yaralarla atlatırken, 5 otomobil zarar gördü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili konuşan oto galeri sahibi Ahmet Sarıçiçek, "Bizim araçlarımıza çarpmasa arkasında uçurum vardı oraya düşecekti belki hayatını kaybedecekti mal yerine gelir ama giden can gelmez. " Dedi

İlk başta sesi duyduklarında deprem olduğunu sandıklarını söyleyen oto galeri sahibi Ahmet Sarıçiçek, "Müşterim ile içerde pazarlık halindeydim bir araç almıştım o anda bir gürültü duyduk. Zaten daha önce yaşadığımız deprem felaketinden dolayı bizde deprem korkusu vardı.Çok sert bir gürültü geldi biz deprem oluyor sandık.Bir aracın kayarak araçlarımıza çarptığını gördük. Bunlar kampanyalı araçlarımızdı vatandaşa hizmet için 5 aracımız zarar görmüş. Kaza yerine gittik şoförün kapısını açtık sıkıntı yoktu. Biz sorduk iyi misin diye çok şükür şoförde bir şey yok bizim 5 aracımız onu bir nevi kurtarmış arkası uçurumdu. Arka taraf uçurum olunca düşseydi beklide canına mal olacaktı. Çok şükür ona mal olmadı en azından araçlarımız onu korudu biz maddi zarar görsek de benim araçlarım o adamın canını kurtardığı için ona seviniyoruz. Yani en azından can kaybımız olmadı çok şükür maddi hasar olsa da sıkıntı değil yapılır mal yerine gelir."dedi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Güvenlik, 3-sayfa, Düziçi, Yerel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pikap oto galeriye çarptı - Son Dakika

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