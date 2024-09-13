Polis Bitkin Kaplumbağaya Yardım Etti

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Erzurum'da bitkin düşen kaplumbağanın imdadına polis yetişti

ERZURUM - Erzurum'da polis, kara yolunda bitkin halde bulduğu kaplumbağaya sahip çıktı.

Erzurum polisi görev esnasında gördüğü ve susuz kalan kaplumbağaya eliyle sus içirdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Sadece vatanı değil can dostlarımızı da koruyoruz. 12.09.2024 tarihinde İlçemiz Merkez Hınıs- Varto yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve sıcaktan bitkin düşen kaplumbağa güvenli bölgeye alınmış ve su verilerek doğal ortamına bırakılmıştır." denildi.