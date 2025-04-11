Polislere Şiirli Kutlama - Son Dakika
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Yerel

Polislere Şiirli Kutlama

Eskişehir'de camide kavga ihbarıyla gelen polislere sürpriz yapılarak Polis Haftası kutlandı.

11.04.2025 19:32
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'Camide kavga var' diye gelen ekibini şiir ve dua ile karşıladılar

Eskişehir'de polislere ilginç kutlama gülümsetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan bir grup vatandaş, Hacı Ahmet Yavuzer Cami'nde kavga ihbarı yaptıktan sonra gelen polislere sürpriz yaparak Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutladı. Caner Şahin, Polis Haftası'na özel yazdığı şiiri coşkuyla seslendirirken, camide görevli imam Soner Şahin, polis ve askerler için dua okudu.

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Yavuzer Cami'nin sorumlu imamı ve cemaati tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü nedeniyle ekiplere bir sürpriz yaparak Polis Haftası'nı kutlamak istedi. Bunun için bahse konu camide kavga ihbarında bulunan Caner Şahin, polis ekiplerinin gelmesiyle Polis Haftası için yazdığı şiiri, coşkuyla okudu. Oldukça tebessüm ettiren anların ardından polis ekipleri sürpriz yapan camii cemaatine ve Hoca Ahmet Yavuzer Cami imamı Soner Şahin'e teşekkür etti. Ekiplere daha sonra kumda özel pişen Türk kahvesinden ikram edildi. Hoca Ahmet Yavuzer Cami imamı Soner Şahin, polis ve askerlere yönelik dua etti.

"Kavga varmış gibi ihbarda bulunduk"

Yapılan sürprizle alakalı konuşan Caner Şahin, "Benim askere, polise ve vatanıma çok hassa duygularım var. Polislerimizin haftasını kutlamak için bir kavga varmış gibi ihbarda bulunduk. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümünü, onlara kendi yazdığım şiiri okuyarak kutladım. Polislerimizin bizi koruduğu nice 180 yıllara inşallah. Allah ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Polislere Şiirli Kutlama - Son Dakika

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