Portekiz ve İtalyan'dan gelen akademisyenler Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı - Son Dakika
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Portekiz ve İtalyan'dan gelen akademisyenler Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı

06.06.2022 11:49
Portekiz ve İtalyan'dan gelen akademisyenler Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı

See Meet Erasmus Plus projesi çerçevesinde Portekiz ve İtalyan'dan gelen akademisyenler, Kocasinan Akademi'nin tesislerini gezdi.

See Meet Erasmus Plus projesi çerçevesinde Portekiz ve İtalyan'dan gelen akademisyenler, Kocasinan Akademi'nin tesislerini gezdi. Kocasinan Akademi'ye hayran kaldıklarını belirten misafirler, bir belediyenin vatandaşlara yönelik sunmuş olduğu tesis hizmetlerinin çok başarılı bulduklarını ve bu çalışmaların örnek alınmasının gerektiğini söylediler. Kocasinan Akademi Tesislerinde verilen eğitimlerin amacına ulaştığını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise kaliteli eğitim kadrosu ve özverili çalışmaların neticesinde Kocasinan Akademi'nin yurt dışında örnek gösterildiğini vurguladı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Canan Öztekin Kaynar'ın yürütücülüğünü yaptığı ve dijital eğitim konularını ele alan See Meet Erasmus Plus Projesi çerçevesinde Portekiz ve İtalyan'dan gelen misafirler, Kocasinan Belediyesi'nin bünyesinde bulunan Kocasinan Akademi Erciyes tesisi ile General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'ni gezdi. Akademisyenlerden oluşan misafirler, Kocasinan Akademi'nin tesislerine hayran kaldıklarını belirttiler. Tesislerin gurur verici bir çalışma olduğuna dikkat çeken misafirler, bir belediyenin vatandaşlara yönelik sunmuş olduğu tesis hizmetlerinin çok başarılı bulduklarını ve bu çalışmaların örnek alınması gerektiğini ifade ettiler. Gaziantep Üniversitesi ve diğer akademisyenler de General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'nin tarihi bina olmasına rağmen geleceğe yönelik faaliyetlerin yapıldığına şahit olduklarına değinerek, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran tesisi çok güzel bulduğunu ve Türkiye için gurur verici olduğunu vurguladı.

Kaliteli eğitim kadrosu ve özverili çalışmaların neticesinde Kocasinan Akademi'nin yurt dışında örnek gösterildiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Tesislerinde verilen eğitimlerin amacına ulaştığına dikkat çekerek; "Kaliteli eğitim kadromuz ve özverili çalışmalarımız kadar, kursiyerlerimizin azmi sayesinde büyük başarılara imza atıyoruz. Kocasinan Akademi'de 7'den 70'e herkese hizmet veriyoruz. Bu doğrultuda Erasmus programı sayesinde şehrimize gelen Portekiz ve İtalyan misafirlerimize ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Sınırlarımızın uzak olmasına rağmen gönül coğrafyamızı yakın ettiler. Ülkelerine döndüklerinde şehrimizden aldıkları kültürel değerlerimizi öğrenmiş olmaları bizleri memnun etmektedir. Sevginin, barışın, huzurun ve hoşgörünün birlikte yaşandığı şehrimiz ve ülkemizin değerlerini hayatlarında yer edinmelerini temenni ediyorum. Bu vesileyle misafirperver şehri Kayseri'mizin ve Türkiye'mizin değerini ve Türk Milletinin gururunu artırmak için çalışmalarımız ve gayretlerimiz hep devam edecektir" diye konuştu. - KAYSERİ

Portekiz ve İtalyan'dan gelen akademisyenler Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı
Portekiz ve İtalyan'dan gelen akademisyenler Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Portekiz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Portekiz ve İtalyan'dan gelen akademisyenler Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı - Son Dakika

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