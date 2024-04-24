Prof. Dr. Hacı Ömer Özden, öğrencilerine Yunus Emre'yi kabri başında anlattı - Son Dakika
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Prof. Dr. Hacı Ömer Özden, öğrencilerine Yunus Emre'yi kabri başında anlattı

Prof. Dr. Hacı Ömer Özden, öğrencilerine Yunus Emre\'yi kabri başında anlattı

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Ömer Özden, öğrencilerine Türk Düşünce Tarihi Dersinde 'Yunus Emre'yi Tuzcu (Dutçu) Mahallesi'ndeki kabri başında anlattı.

24.04.2024 14:52  Güncelleme: 15:20
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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Ömer Özden, öğrencilerine Türk Düşünce Tarihi Dersinde 'Yunus Emre'yi Tuzcu (Dutçu) Mahallesi'ndeki kabri başında anlattı.

İlahiyat Fakültesi 3 sınıf öğrencileri, Türk Düşünce Tarihi Dersini Erzurumlu Yunus Emre'nin kabri başında yaptı. Aynı zamanda Erzurum Tarih Derneği Başkanı da olan A. Ü İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. H.Ömer Özden, fakültede girdiği derslerde öğrencilerine tarihi ve manevi şahsiyetleri adeta uygulamalı olarak yerinde anlatıyor. Prof. Dr. Özden son olarak, Türk Düşünce Tarihi dersinde öğrencilerini Tuzcu Mahallesi'ndeki Erzurumlu Yunus Emre'nin mezarına götürerek hem bir çok kişi tarafından bilinmeyen mezarını, hem de kişiliği ve hayatı ile ilgili bilgiler verdi.

Palandöken Gençlik Merkezi'nin tahsis ettiği araçlarla Erzurum'un Dutçu (Tuzcu) mahallesindeki Yunus Emre'nin kabrine öğrencilerini götüren Prof. Dr. Özden, Yunus Emre'nin ümmi bir ozan değil, iyi eğitim görmüş bir entelektüel olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özden, Anadolu'nun birliğinin sağlanmasında Yunus Emre'nin önemine dikkat çekerek, Yunus Emre'nin sevgi felsefesinin önemine vurgu yaptı. Yunus Emre'nin bütün Anadolu'yu; Şam, Halep, Suriye, Irak ile Kafkasya bölgesinde Azerbaycan ve civarını gezerek öğretisini anlattığını ve bu seyahatlerinde kendisini yetiştirdiğini anlatan Prof. Dr. Ömer Özden, Yunus Emre'nin son durağının ise Erzurum olduğunu ve kabrinin de burada bulunduğunu anlattı.

"Mezarın Yunus Emre'ye ait olduğu tasdik edildi"

Dutçu köyünde bulunan mezarın önce Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. tarafından keşfedildiğini belirten Prof. Dr. Ömer Özden, söz konusu mezarın 20. asrın önemli bilim adamlarından Mehmet Fuat Köprülü, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Abdürrahim Şerif Beygu gibi şahsiyetler tarafından tasdik edildiğini bildirdi.

Öğrencilerine bu derste tanıdıkları Yunus Emre'nin kabrini çevresindekilere mutlaka anlatmalarını ve arkadaşlarını, ailelerini Dutçu (Tuzcu) Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre kabrine mutlaka getirmelerini isteyen Prof. Dr. Özden, Yunus Emre kabrinin Erzurum'un tanıtımında çok önemli bir yeri olduğuna işaret etti. Prof. Dr. Özden, Erzurum Tarih Derneği'nin de bu tanıtıma önemli katkılar sunacağını sözlerine ekledi.

Ders sonrasında Palandöken Gençlik Merkezi'nin öğrencilere ikramlarda bulunmalarının ardından yine araçlarla üniversiteye dönerken, bir dersin sadece sınıfta değil sahada da yapılabileceğini uygulamalı olarak gösteren Prof. Dr. H. Ömer Özden, kendilerine böyle bir imkan sağlayan Palandöken Belediyesi Gençlik Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Gözütok'a da teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Hacı Ömer Özden, öğrencilerine Yunus Emre'yi kabri başında anlattı - Son Dakika

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