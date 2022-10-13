Profesyonel ses ve görüntü stüdyolarını gençler çok sevecek - Son Dakika
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Profesyonel ses ve görüntü stüdyolarını gençler çok sevecek

13.10.2022 09:40
Profesyonel ses ve görüntü stüdyolarını gençler çok sevecek

Çalışmaların devam ettiği Başiskele Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde, profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak.

Çalışmaların devam ettiği Başiskele Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde, profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak. Greenbox stüdyolarının da yer alacağı merkez, gençlerin uğrak mekanı olacak.

Başiskele Belediyesi tarafından modern ve estetik tarzda projelendirilen Başiskele Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Yeşilyurt Mahallesi'nde yaklaşık 1500 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen merkezin merdiven kulelerinin beton atımı da tamamlandı. Teknolojik altyapısı ve modern görünümüyle sadece Başiskeleli gençlerin değil, çevre ilçelerden gençlerin de taleplerine karşılık verecek olan Başiskele Yeni Nesil Gençlik Merkezi, cazibe merkezi olacak. Profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak merkezde gençlerin dijital içerik üretmeleri ve yayınlamaları sağlanacak. Profesyonel bir radyo stüdyosu standartlarında kurulacak ses stüdyolarında gençler enstrümanlarını çalıp, şarkılarını söyleyerek profesyonel ses kaydı yapabilecekler.

Greenbox stüdyolarının da yer alacağı gençlik merkezinde video ve fotoğrafçılık konularında gençler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca elektro laboratuvar odası, bilgisayar 3D multimedya odası, iletişim atölyesi, interaktif oyun odası, e-spor antrenman odası, kaçış oyun odası gibi odaların da yer alacağı Başiskele'nin yeni nesil gençlik merkezi Kocaeli'nin her yerinden herkesin gelip kullanabileceği bir tesis olacak.

Güçlü bilgisayarların ve hızlı internet erişiminin yer alacağı merkezde ayrıca 400 kişilik çok amaçlı tiyatro ve konser salonu, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için fitness salonu da yer alacak.

Yaklaşık 3 dönümlük alanda 1338 metrekarelik zeminde inşa edilen Başiskele Gençlik Merkezi'nin 1. ve 2. katı 850 metrekare civarında olacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Başiskele, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Profesyonel ses ve görüntü stüdyolarını gençler çok sevecek - Son Dakika

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