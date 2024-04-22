Pursaklar Belediyesi, Osmanlı dönemine ait kanatlı hayvanları koruma altına alıyor

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Pursaklar Belediyesi, Osman döneminde sarayda yetiştirilen Sultan Tavuğu başta olmak üzere 20 farklı türdeki 100 kanatlı hayvanı koruma altına alarak gelecek nesillere taşıyor.

Pursaklar Belediyesi, Evcil Hayvanlar Parkı ve Rehabilitasyon Merkezinde Osmanlı döneminde sarayda yetiştirilen bir cins olan Sultan Tavuğu başta olmak üzere 20 farklı türdeki 100 kanatlı hayvanı koruma altına alarak, gelecek nesillere taşıyor.

"20 farklı türdeki kanatlı hayvanımızın gelecek nesillere güvenle taşınabilmesi için gerekli tüm bakımlarını büyük bir özenle gerçekleştiriyoruz"

Soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kanatlı hayvan türlerini koruma altına aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Osmanlı'nın mirası olan Sultan Tavuğu başta olmak üzere nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan kanatlı hayvan türlerini Evcil Hayvanlar Parkı ve Rehabilitasyon Merkezimizde koruma altına aldık. Bu merkezimizde 20 farklı türdeki kanatlı hayvanımızın gelecek nesillere güvenle taşınabilmesi için gerekli tüm bakımlarını büyük bir özenle gerçekleştiriyoruz. Kümes hayvanlarımızın bakımını hekimlerimiz tarafından günlük olarak yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

20 farklı türdeki 100 kanatlı hayvanın yetiştirilerek çoğaltıldığı Evcil Hayvanlar Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Belediye ekipleri tarafından geçmiş dönemde Osmanlı Devleti'nde sarayda bakılan bir hayvan türü olan, tırnak uçlarına kadar her yerinde yoğun bir tüy bulunan Sultan Tavuğunun bakımı büyük bir özenle ve titizlikle yapılıyor. - ANKARA