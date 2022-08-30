Bakan Varank açıkladı: Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak - Son Dakika
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Bakan Varank açıkladı: Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak

30.08.2022 16:58

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 29 Ekim'de fabrikası açılacak olan yerli otomobille ilgili açıklamalar yaptı. TOGG'un 2023'ün mart ayında satışa çıkacağını söyleyen Bakan Varank, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla aynı fiyattan piyasaya çıkacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Yüz Yüze 100 Gün" etkinliği çerçevesinde Başakşehir'e geldi. Varank'a AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas eşlik etti.

2023 MART'TA SATIŞLAR BAŞLAYACAK

Türkiye'nin otomobili TOGG hakkında ada açıklamalarda bulunan Varank, Gemlik'te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını müjdeleyerek, ilk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart'ta TOGG satışlarının başlayacağını, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını söyledi.

FABRİKA 29 EKİM'DE AÇILIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da fabrikanın açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bu tarihi girişim 29 Ekim'de Allah nasip ederse kapılarını açıyor ve fabrika da resmen üretime geçiyor.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak
Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri...
Kaynak: İHA

Başakşehir, Türkiye, TOGG, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Varank açıkladı: Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Varank açıkladı: Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak - Son Dakika
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