Resmi olmayan sonuçlara göre KUTSO\'da Turuncu Liste 15 komitenin tamamını kazandı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Esin Güral Argat'ın önderliğindeki Turuncu Liste, 15 meslek komitesinin tamamını kazandı. Toplam 2 bin 46 oyun kullanıldığı seçimde Turuncu liste bin 524, Turkuaz liste ise 527 oy aldı.

KUTSO'da üyelerin meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçim tamamlandı. Esin Güral Argat'ın Turuncu liste ile, Mahmut Öztaş'ın ise Turkuaz liste ile yarıştığı seçimde 15 meslek komitesinin tamamında Turuncu Liste önde çıktı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oyların sayımına geçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Turuncu liste bin 524 oy, Turkuaz liste ise 527 oy aldı.

Seçimin ardından açıklama yapan KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, seçimlere gösterilen katılımın önemine dikkat çekerek sandığa gelen üyelere teşekkür etti. Argat, "Kütahyamız'a yakışan demokratik ve yüksek katılımlı bir seçim sürecini geride şu an itibariyle bırakmış bulunuyoruz. Katılım sayımız 2045. Katılım oranımızda yüzde 70. KUTSO üyeleri açık bir şekilde oylarına sahip çıkmıştır. ve odalarına sahip çıkmıştır. Bugün bize duyduğunuz güveni arkadaşlarımla birlikte gördük. Bize verdiğiniz desteği gördük" dedi.

Seçim sonucunun kendileri açısından yeni bir sorumluluğun başlangıcı olduğunu belirten Argat, "Öncelikle sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize candan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün burada alınan sonuç hepimiz için yenidir sorumluluğun başlangıcı" ifadelerini kullandı.

Seçimde kendilerine destek veren üyelere teşekkür eden Argat, seçim yarışının artık geride kaldığını söyledi. Argat, "Biz de bu sorumluluğun farkındayız ve bunu isteyerek aldık. Kütahya için hepimiz aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bize oy veren, vermeyen herkes bizim üyemizdir" diye konuştu.

Seçim sonrasında liste ayrımının geride bırakılacağını vurgulayan Argat, "Bundan sonra Turuncu veya turkuaz yok. Tek bir KUTSO var ve tek bir hedef var. KUTSO'nun kapısı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkese sonuna kadar açık" dedi.

"15 komitenin hepsini aldık"

Seçim sonucuna ilişkin değerlendirmesinde 15 meslek komitesinin tamamının kazanılmasına değinen Argat, ortaya çıkan sonucun kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Argat, "Kolay değil On beş komitenin on beşini de açık ara farkla aldık. Seçim sonucumuz Kütahya'mıza, iç dünyamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Argat, seçim sürecinin tamamlandığını belirterek, "Uzun bir maratonun sonuna gelmiş bulunuyoruz Bugün ve bunu başarıyla taçlandırdık" dedi.

Argat, seçim sürecinin huzurlu geçtiğini belirterek, "Tüm arkadaşlarıma ve Kütahya iş dünyasına tercihlerinden dolayı bizi tercih ettikleri için teşekkür ederim. Son derece huzurlu, saygı dolu ve keyifli bir seçim dönemi geçirdik" diye konuştu.

Üyelerin tercihleriyle 15 komitenin kendilerine teslim edildiğini belirten Argat, "Her şeyden önce geldiğimiz noktada üyelerimiz on beş komiteyi bize teslim etti. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra aldığımız sorumluluğu sonuna kadar verdiğimiz sözü tutmak üzere devam edeceğiz, yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Katılım çok yüksek oldu"

Seçimlere katılımın yüksek olduğuna dikkat çeken Argat, 2 bin 45 üyenin oy kullandığını ve katılım oranının yüzde 70 olduğunu söyledi. Argat, "Seçim hayırlı olsun. Katılım çok yüksek oldu. İki bin kırk beş üyemiz seçime katıldı yüzde yetmiş oranında. Bu Kütahya iş dünyasının ve Kütahya'nın seçimimize verdiği önemi gösteriyor. Ben herkese, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Önceki seçimlerde bu seviyede bir katılım görmediklerini belirten Argat, yüksek katılımın seçimlere gösterilen ilgiyi ortaya koyduğunu ifade etti. "Daha öncesinde seçimlerde bu kadar yoğun bir katılım da görmüyorduk Tabii her zaman için yüksek katılım aslında ilgiyi ve güveni gösterir. Bu anlamda biz arkadaşlarımızla birlikte çok mutluyuz, çok memnunuz" diyen Argat, iki adayın yarışmasının da katılımda etkili olduğunu söyledi. Esin Güral Argat, "Tabii ki iki adayın olmasının da etkisi var seçime katılımın yüksek olmasında. Ben umuyorum bundan sonraki tüm seçimlerde yüksek katılımlı olsun. Çünkü üyelerimiz aslında oylarına sahip çıkmalı ve burada gelip tercihlerini kullanmalılar. Bütün zamanlarda, ileriki zamanlarda da. O nedenle de son derece, bu anlamda da son derece başarılı bir seçim geçirdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KUTSO seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Turuncu liste 15 meslek komitesinin tamamını kazanırken, Turkuaz liste 527 oyda kaldı. Toplam 2046 oyun kullanıldığı seçimde bin 524 oy Turuncu listeye çıktı.