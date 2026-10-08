Rospotrebnadzor, Sibirya veba laboratuvarındaki temaslı hastalık iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Rospotrebnadzor, Sibirya veba laboratuvarındaki temaslı hastalık iddiasını yalanladı

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Rospotrebnadzor, Sibirya'daki veba laboratuvarında çalışan ve geçen hafta hayatını kaybeden personelin temaslısının hastalandığı iddialarını yalanladı. Kurum, tüm temaslıların kontrollerinin tamamlandığını ve yaklaşık 5 bin testte tehlikeli patojene rastlanmadığını açıkladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Sibirya'daki bir veba araştırma laboratuvarında çalışan ve geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden personelle temaslı birinin hastalandığı iddialarını yalanladı.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki Darya Shipilova'nın 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetmesinin ardından uluslararası düzeyde yaşanan salgın endişesi sürüyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden personelle temaslı birinin hastalandığı yönünde sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız olduğu duyuruldu. Ölen kadının tüm temaslılarının kontrollerinin tamamlandığı belirtilerek, "Bulaşıcı bir hastalıkla ilgili herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi ve yaklaşık 5 bin laboratuvar testinin sonuçlarında tehlikeli patojenik mikroorganizmaya rastlanmadı" ifadeleri kullanıldı.

Kesin ölüm nedeni bilinmiyor

Rospotrebnadzor, 28 yaşındaki teknisyenin ölümünün veba kaynaklı olup olmadığı konusunda ise kesin bir açıklama yapmadı. Yetkililer, kadının zatürreden hayatını kaybettiğini, hastalığın kaynağının ise henüz belirlenemediği ifade etti. Rus yetkililer salgın riskinin olmadığını belirtse de söz konusu açıklama uluslararası düzeyde yaşanan endişeleri gidermedi.

Kaynak: İHA
GüvenlikSağlıkDünyaYerelSon Dakika

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