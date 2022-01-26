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Saç tasarımcısı Karadağ'dan yüz tipine göre saç kesimi önerisi - Son Dakika

Saç tasarımcısı Karadağ'dan yüz tipine göre saç kesimi önerisi

26.01.2022 10:44
Saç tasarımcısı Karadağ'dan yüz tipine göre saç kesimi önerisi

Saç tasarım uzmanı Mehmet Karadağ, yüz tipine göre saç kesim tasarımlarının önemine değindi.

Saç tasarım uzmanı Mehmet Karadağ, yüz tipine göre saç kesim tasarımlarının önemine değindi.

Saçların, kadınların önde gelen vazgeçilmez güzellik parçalarından birisi olduğunu belirten Karadağ, kadınların bu konuda oldukça hassas olduğunu söyledi. Kadınların, sürekli karasız kaldıkları bu alanda hangi modelin kendilerine iyi geleceğini bulmaya çalışırken saç stilinde uzmanlaşmış kişilerden yardım istediklerini aktaran Karadağ, "Hepimizin yaradılışsal olarak yüz tipi ve buna uygun saç stili farklıdır. Burada yapılması gereken en önemli husus, ilk önce saç kesimi yaptıracak kişinin yüz tipini doğru belirlemek ve sonrasında buna en yakışacak saç stilini seçmektir. Yapılmaması gereken ise her yüz tipine her saç modelini uygulamaktır. Burada elbette tek görev kuaförlere düşmemektedir. Müşterilerin de kendilerine yapılan önerilere saygı duymaları çok yararlı olacaktır. Fakat yine de başvurulan saç stil danışmanının oldukça deneyimli ve yetenekli olduğu da dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur" dedi.

Farklı yüz tiplerine faklı modeller

İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep'ten müşterilerinin olduğunu belirten ünlü kuaför Mehmet Karadağ, yüz tiplerini 6'ya ayırdıklarını dile getirerek, "Uzun yüz tipinin en belirgin özelliği geniş bir alana sahip olmasıdır. Bundan dolayı bu yüz tipine sahip kadınlar, yüz ölçülerini dengelemek ve yüzlerini daha yuvarlak göstermek adına saçlarında perçemlere ve katlı tutamlara yer verebilirler. Katlı modelde saçları ortadan ikiye bölen bir ayrımla kullanmak da uzunluğu bir yanılsama ile yüze eşit olarak dağıtacaktır. Kare yüz tipine sahip olan kadınlar neredeyse aynı genişliğe sahip olan alana, elmacık kemiklerine ve çene çizgisine sahiptirler. Geniş bir biçimi olan bu yüz tipi için saç stili hangi yüz bölümünün öne çıkarılmak istenmesine göre değişim göstermektedir. Eğer kare görünüm geri plana atılmak istenirse bir tarafa düşen bol katlar kullanılabilir. Çene çizgisinin öne çıkması içinse kısa kesimler ve kaküller bu yüz tipinin en iyi dostu olacaktır. Kalp yüz tipi adından da anlaşılacağı gibi geniş alınlarla saç çizgisinden itibaren gelip daralan ve hafif sivri çenelere ev sahipliği yapar. Bu şekilde çok derin ayrımlar kullanılarak ve omuz seviyesinde düz bir kesim tercih edilerek yüz hatları öne çıkarılabilir. Düz kesimler ve derin ayrımlar yüz ölçülerini dengede tutar. Kalp yüz tipine sahip kişilerin mutlaka uzak durması gereken ise katlı kesimlerdir. Oval şekle sahip olanların ne kadar şanslı olduklarını söyleyip durmak gerekir. Çünkü ölçüler oldukça dengeli ve orantılıdır. Bundan dolayı oval yüzlü bütün kadınların saç stili seçimleri oldukça fazladır. Her saç rengi ve kesim stilini korkmadan rahatça deneyebilirler. Erkek tipi denilen kısa saçlarda oldukça yakışacaktır. Ayrıca kaküller burada yüzün görünümünü yumuşatan önemli bir etkendir. Bebeksi yapısıyla öne çıkan bu yuvarlak yüz için uzun ve hacimli kısa kesimlerin her ikisini de yandan yapılan derin bir ayrımla özgürce kullanabilirsiniz. Çeneden başlayan katlı kesimlerin yardımıyla da yüz hatları öne çıkarılabilir. Elmas şekle sahip olan kadınların güçlü elmacık kemikleri öne çıkan özellikleridir. Bundan dolayı bu kemikleri ortaya çıkaran kulak hizasında düz kesimler ve klasik yandan ayrımlar çok yakışacaktır. Saç kesim stili seçilirken acele edilmemesi gerekiyor. Saç kestirecekler ideal saç için mutlaka kuaförlerine danışmaları faydalı olur" diye konuştu. - İSTANBUL

Saç tasarımcısı Karadağ'dan yüz tipine göre saç kesimi önerisi

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Mehmet Karadağ, Karadağ, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Saç tasarımcısı Karadağ'dan yüz tipine göre saç kesimi önerisi - Son Dakika


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