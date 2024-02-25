Sadettin Tantan, Eskişehir\'deki Şehircilik Projelerini İnceledi

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Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek hayata geçirilen şehircilik projelerini yerinde gördü.

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Eskişehir ziyareti kapsamında Başkan Büyükerşen ile bir araya geldi. Eskişehir'de uygulanan şehircilik projelerini yerinde incelemek üzere düzenlenen teknik geziye katılan Tantan, Eskişehir'in bozkırın ortasında parlayan bir kent olduğunu belirtti.

İlk olarak Tarihi Odunpazarı Bölgesindeki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret eden Tantan, müzenin kurulma sürecini Başkan Büyükerşen'den dinledi. Balmumu heykelleri dikkatle inceleyen ve müzeye hayran kaldığını aktaran Tantan, daha sonra Büyükerşen ile birlikte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeliyle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kentpark'ın yanı sıra Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'na yapılan ziyarette Büyükerşen, Sadettin Tantan'a burada bulunan birimler ve tesisler hakkında bilgi verdi. Eskişehir'in örnek projelerle fark yaratan bir şehir olduğunu belirten Tantan, "Yılmaz Büyükerşen Hocamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu güzellikler sadece Eskişehir'e değil Türkiye'ye armağan edilmiş çalışmalardır. Eskişehir çok güzel bir şehir. Tebrik ediyorum" dedi.