Safkan Taylar İçin Kimliklendirme Süreci Başladı - Son Dakika
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Safkan Taylar İçin Kimliklendirme Süreci Başladı

Safkan Taylar İçin Kimliklendirme Süreci Başladı
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Tekirdağ'da Arap ve İngiliz taylarının kimliklendirme işlemleri mikroçip ve DNA testleriyle yapılıyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2026 yılında dünyaya gelen safkan Arap ve İngiliz taylarının kimliklendirme ve tescil işlemleri titizlikle yürütülüyor. Bahçedere Mahallesi'nde bulunan bir harada gerçekleştirilen çalışmalarda tayların fiziksel özellikleri kayıt altına alınırken, kimliklerinin belirlenmesi amacıyla mikroçip takılıyor ve anne-baba doğrulaması için DNA analizi yapılmak üzere kan örnekleri alınıyor.

Safkan Arap ve İngiliz taylarının soy kütüğü kayıtlarının oluşturulması ve tescil işlemlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, veteriner hekimler tarafından her bir tay tek tek inceleniyor. Tayların başta olmak üzere vücutlarında bulunan nişane ve ayırt edici işaretleri detaylı şekilde kayıt altına alınıyor, fotoğrafları çekiliyor ve eşgal bilgileri oluşturuluyor.

Kimliklendirme işleminin ilk aşamasında tayların dış görünüşleri ve ayırt edici özellikleri inceleniyor. Alın, burun ve bacaklarındaki beyazlıklar ile diğer belirgin nişaneler kayıt altına alınarak tayların eşgal bilgileri oluşturuluyor.

Daha sonra taylara kimliklendirme amacıyla mikroçip takılıyor. Böylece her bir tayın kendisine ait elektronik kimlik bilgisi oluşturularak kayıt altına alınması sağlanıyor.

Soyları DNA testiyle doğrulanıyor

Çalışmanın en önemli aşamalarından birini ise anne ve baba doğrulaması oluşturuyor. Taylardan alınan kan örnekleri Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilerek DNA analizleri gerçekleştiriliyor.

Yapılan analizlerle tayın anne ve babasıyla genetik uyumu kontrol edilirken, safkanların soy kütüğü kayıtlarının doğruluğu güvence altına alınıyor.

"Tüm atların DNA kayıtları bulunuyor"

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği Şubesinde görev yapan Veteriner Hekim Orhan Toprak, çalışmaların safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Toprak, "Bugün Saray ilçemiz Bahçedere Mahallesi'nde 2026 yılında doğan safkan İngiliz ve Arap taylarının kimliklendirme işlemlerini yapmak için buradayız. Kimliklendirme çalışmaları, safkan Arap ve İngiliz soy kütüğü kayıtları ile ithalat ve ihracat yönetmeliği kapsamında yapılıyor. Bu kapsamda işletmeye geldiğimizde ilk olarak tayların dış görünüşlerinde bulunan şekilleri, nişaneleri ve benzeri işaretleri kayıt altına alıyoruz. Resimleri çiziliyor, eşgalleri belirleniyor. Daha sonra anne ve baba doğrulaması yapmak için kan alınıyor ve bu kanlar Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderiliyor. Buradaki amaç, anne ve baba DNA'larının doğrulamasını yapmak. Enstitü müdürlüğümüzde tüm atların DNA kayıtları bulunuyor. Bunun dışında kimliklendirme amacıyla taylarımıza çipleme işlemi yapılıyor" dedi.

Çalışmalar sayesinde tayların kimlik, soy ve eşgal bilgilerinin resmi kayıtlara geçirilmesi sağlanırken, safkan at yetiştiriciliğinde kayıtların güvenilirliğinin korunması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safkan Taylar İçin Kimliklendirme Süreci Başladı - Son Dakika

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