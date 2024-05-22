Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Tahmazoğlu, yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak halkın taleplerini önemsediklerini vurguladı.

22.05.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu saha çalışmaları çerçevesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren Şahinbey İlçesi'nin çeşitli noktalarında sık sık vatandaşlarla bir araya gelen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hali hazırda gerçekleştirilen ve ilerleyen süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Halkın taleplerini önemsediklerini belirten Başkan Tahmazoğlu, katılımcı bir yaklaşımla, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak belediye hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunmanın önemine dikkat çekti.

"Esnafımızın fikirleri bizim için önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaş ve esnafla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Esnafımız ve vatandaşlarımızla İlçemize dair keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Talepleri dinledik, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ve samimi yaklaşımları için tüm esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.

Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Tahmazoğlu, vatandaşlarla da kısa süreli sohbetler edip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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