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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Minik Tuğtekin'in Doğum Gününü Kutladı - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Minik Tuğtekin'in Doğum Gününü Kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Talesemi hastası olan Tuğtekin Aras Ararat'ın doğum gününü kutlamak için okuluna ziyarette bulundu. Başkan Tahmazoğlu, Tuğtekin'in doğum gününü kutladıktan sonra öğrencilere hediyeler dağıttı. Tuğtekin ise başkanın sınıfa girmesiyle çok mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Minik Tuğtekin\'in Doğum Gününü Kutladı
09.01.2024 - 15:31,  Güncelleme: 15:32
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu minik Tuğtekin Aras Ararat'ı okulunda ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kendisini doğum günü partisine davet eden Tuğtekin Aras Ararat'ı kırmayarak, Mustafa Çakmak İlkokulu'nda kutlanan doğum gününde yalnız bırakmadı. Talesemi hastası olan Tuğtekin karşısında Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nu görünce oldukça mutlu oldu. Tahmazoğlu, Tuğtekin'in doğum gününü kutladıktan sonra öğrencilere hediyeler dağıttı.

Tuğtekin'in hayalini gerçekleştirmenin kendisi içinde büyük mutluk olduğunu belirten Başkan Mehmet Tahamzoğlu, "Tuğtekin bizleri doğum gününe davet etti. Bizde arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte Tuğtekin'in doğum gününü kutladık. Kendisine nice mutlu huzurlu ve sağlık dolu yıllar diliyorum" dedi.

"Çok mutlu oldum"

Başkan Tahmazoğlu'nun pastayla sınıfa girmesiyle oldukça duygulanan Tuğtekin, "Arkadaşlarımla ve başkanımızla birlikte doğum günü kutlamak en büyük hayalimdi beni çok mutlu etti. Bu doğum günümü ömrüm boyunca asla unutmayacağım. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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