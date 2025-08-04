Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos Ayı İlk Oturumunu Gerçekleştirdi

Şahinbey Belediye meclisinin Ağustos ayı 1. birleşimi mecclis başkan vekili Cuma Güzel başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 8 maddenin 6'sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1'i Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilirken 1 madde ise Teklif Karar olarak gündeme alındı. 1 Madde gündem dışı olarak oylama ile gündeme alınarak Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. oturum toplantısı 07 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP