Şahinbey Belediyesi Destek Miktarlarını Arttırıyor - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Destek Miktarlarını Arttırıyor

Şahinbey Belediyesi Destek Miktarlarını Arttırıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere, yeni evlenecek çiftlere ve yeni çocuğu olan ailelere sağlanan destekleri artırdıklarını açıkladı. Eğitim destekleri ve aile yardımları önemli ölçüde revize edildi.

21.01.2025 13:59  Güncelleme: 14:01
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere, yeni evlenecek çiftlere ve yeni çocuğu olan ailelere sağladıkları destek miktarını arttıracaklarını açıkladı.

Daha önce öğrencilere bir dönem için toplamda 15 bin TL, yeni evlenecek çiftlere 20 bin TL ve üçüncü çocuğu olan ailelere ise 1 yıl boyunca bez desteği vereceğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu destekleri revize ederek arttırdı.

"Vatandaşlarımız için çalışıyoruz"

Üst üste verdiği müjdeli haberlerle öğrencilerin ve vatandaşların yüzünü güldüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda günümüzün ihtiyaçlarını dikkatle takip ederek, dinamik ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla her bir vatandaşımıza hizmet sunmaya özen gösterdik. Katılımcı bir anlayışla her kesimin yanında olduk. Ancak gençlerimizin gönlümüzdeki yeri her zaman ayrı ve özel. Bu nedenle, bu ay meclisimize sunacağımız kararla daha önce açıkladığımız destekleri artırarak sizlerin yanında olmaya devam ediyoruz: Üniversite öğrencilerimize bu eğitim-öğretim döneminde 15 bin ile 30 bin TL arasında eğitim desteği vereceğimizi taahhüt etmiştik. İlk dönemde 7 bin TL ile 14 bin TL arasında ödemelerimizi gerçekleştirdik. İkinci dönem için desteğimizi artırarak, eğitim desteğini 8 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarıyoruz. Dereceye giren öğrenciler için ise desteğimizi 16 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseltiyoruz. Yeni evlenecek çiftlere verdiğimiz 20 bin TL'lik desteği artırarak 35 bin TL'ye çıkarıyoruz. Ailelerimize yönelik bebek bezi desteğimizi, daha önce üçüncü çocuk ve sonrası için uyguluyorduk. Şimdi bu kapsamı genişleterek ikinci çocuk ve sonrasını da kapsayacak şekilde revize ettik. Durmak yok, yola devam" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Destek Miktarlarını Arttırıyor - Son Dakika

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