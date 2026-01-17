Şahinbey Belediyesi\'nden öğrencilere sömestr tatilinde 1 milyondan fazla kitap

Şahinbey Belediyesi öğrencilerin sömestr tatilleri daha verimli geçirmeleri için 1 milyondan fazla kitap ve spor yapmaları için top hediye edildi.

Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin sömestr tatilini daha verimli geçirmeleri amacıyla eğitime ve spora büyük destek sağladı. İlçe genelinde ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için 1 milyon 150 bin adet kitap dağıtılırken, çocukların tatilde spor yapmaları ve fiziksel gelişimlerine katkı sunulması amacıyla top hediye edildi.

"Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocuklara verdikleri önemin altını çizerek, "Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlar ülkemizin geleceği ve umudu. Geleceğe onlarla çok daha güvenle bakıyoruz. İnsan sevdiği işi yapınca hiç yorulmazmış. Sizler de severek okudunuz ve bugün karne aldınız. Şimdi ise 15 günlük tatil zamanı. İlkokulda okuyan 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerimize 1 milyon 150 bin kitap dağıtıyoruz. Öğrencilerimiz hem tatil yapacak hem de kitap okuyarak ikinci döneme daha hızlı ve güçlü bir başlangıç yapacak" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu belirterek, Şahinbey Belediyesi olarak çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Öğrencilerden Başkan Tahmazoğlu'na sürpriz karne

Öğrencilerin karne sevincine ortak olmak amacıyla Süleyman Şah İlkokulu'nu ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, burada anlamlı bir sürprizle karşılaştı. Öğrenciler, Başkan Tahmazoğlu'nun Şahinbey ilçesine kazandırdığı hizmetlerin anlatıldığı özel bir karne ve teşekkür belgesi hazırladı.

Hazırlanan karnede, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun eğitim, spor ve sosyal alanlarda yaptığı hizmetlere en yüksek not olan 5 puan verilirken, okul ziyaretinden duyulan memnuniyet de teşekkür belgesiyle ifade edildi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin bu anlamlı jestinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek çocuklara teşekkür etti.

Eğitim ve spora tam destek

Şahinbey Belediyesi'nin kitap ve top dağıtımı, veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Yapılan destekle öğrencilerin tatil sürecini daha bilinçli, verimli ve sağlıklı geçirmesi hedeflenirken, eğitimde fırsat eşitliğine de önemli katkı sağlanmış oldu.