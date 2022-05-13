Şahinbey'de Ahmet Şafak konseri düzenlenecek - Son Dakika
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Şahinbey'de Ahmet Şafak konseri düzenlenecek

13.05.2022 17:16
Şahinbey'de Ahmet Şafak konseri düzenlenecek

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması çerçevesinde sevilen ses sanatçısı Ahmet Şafak'ı Gazianteplilerle buluşturuyor.

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması çerçevesinde sevilen ses sanatçısı Ahmet Şafak'ı Gazianteplilerle buluşturuyor.

Şahinbey Belediyesi, tarafından düzenlenen organizasyonla sevilen sanatçı Ahmet Şafak 14 Mayıs Cumartesi günü saat 18: 00'da Şahinbey Parkı Anfi tiyatroda sahne alacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek olan Ahmet Şafak konserine tüm vatandaşları davet ederek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, etkinlikleri çerçevesinde sevilen sanatçı Ahmet Şafak'ı hemşerilerimizle buluşturacağız. Şahinbey Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sadece düzenleyeceğimiz bu konserle değil yaptığımız spor etkinliklerimizle de kutluyoruz. 14 Mayıs Cumartesi günü saat 18: 00'da Şahinbey Parkı Anfi tiyatroda Türk Müziğimizin güçlü sesi Ahmet Şafak'ı vatandaşlarımızla buluşturarak unutulmaz bir gün yaşatmak istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'de Ahmet Şafak konseri düzenlenecek - Son Dakika


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