Sahne Tozu\'ndan Tiyatro Dizisi

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Sahne Tozu Tiyatrosu, Türk tiyatrosunda bir ilki hayata geçirerek, ilk kez bir tiyatro dizisiyle perdelerini açtı. "İkinin Biri" adlı oyunla sezona "merhaba" diyen Sahne Tozu, dizi gibi her ay bölüm bölüm oyunu sahneleyerek seyirciyi kırıp geçirecek.

Avrupa'nın en büyük özel tiyatrosu olma unvanına sahip Sahne Tozu Tiyatrosu, "İkinin Biri" adlı oyunla perdelerini açarak seyircisine kavuştu. Usta oyuncu Göksel Kortay'ın "efsane oyunu" olarak nitelendirilen İkinin Biri, seyirciyi kırdı geçirdi. Keyifli dakikaların yaşandığı yeni sezonun ilk oyunu, seyirciden tam not aldı.

İlk kez bir tiyatro dizisi sahnelendi: "Yapılmayan bir şeyi yapmaya çalıştık"

Sahne Tozu Tiyatrosu, bu oyunla Türk tiyatrosunda bir ilki de hayata geçirdi. İlk kez bir tiyatro dizisi, bu oyunla seyircinin beğenisine sunuldu. Dizi gibi "bölüm bölüm" şeklinde sahnelenecek oyun, her ay bir bölümle seyircinin karşısına çıkacak.

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, tiyatro dizisinin ilk günden İzmirlilerin dikkatini çektiğini ifade etti. İşgören, sezonun kendileri için heyecanlı başladığını ifade ederek, "Yapılmayan bir şey yapmaya çalıştık; yani bir tiyatro dizisi. Şunu soranlar var; 'biz geldiğimizde orada dizi mi izleyeceğiz?' İşte, 'barkovizyonda bir şey mi yayınlayacaksınız?' diye sorular geliyor. Hayır öyle değil. Gelen seyirci bir tiyatro oyunu izleyecek. Bunun birinci bölümünü şu an sunuyoruz. Sonradan da ikinci bölümünü izleyecekler. Biz buna devam edeceğiz, her ay bir bölüm sahnelenecek" dedi.

Çağlar İşgören, şöyle devam etti:

"Perdeleri açtık. Seyircimiz çok beğendi. Hala inanılmaz bir entegrasyon var; yani bir arada yaşanan güzel bir atmosfer var. Sahne Tozu Tiyatrosunun çatısı altında bu hep yaşanıyor. Bundan sonraki dönemlerde de 'İkinin İkisi'yle bu ivme yükselerek gidecek. Eğer seyircimiz bunu beğenirse, bu ilki beraber Türkiye'nin gündemine, sanat gündemine almış olacağız."

"Pamela" karakteriyle seyircinin karşısına çıkan oyuncu Hande Ülgentay, sezonu açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Ülgentay, "Kahkaha dolu bir oyunla seyirciyle buluştuk. Çok özlemiştik seyirciyi. Türk tiyatrosunda bir ilk gerçekleşiyor; tiyatro dizisi. Ben çok daha fazla ilerleyeceğini düşünüyorum. Türk tiyatrosunda çok fazla eserin yazılmasına sebep olacak bir proje olmuş oldu. Aynı yazar, aynı yönetmen, aynı kadro; yani aslında dünyada benzeri görülmemiş bir proje. O yüzden içinde bulunmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

Oyunda Çinli garsonu oynayan Tolga Bekmez de, "Bu sezon, İkinin Biri oyununun tam 10. sezonu. 10 yıldır hiç bitmeyen bir seyircisi var. Çok eğlenceli, kahkaha tufanı bir oyun. Seyircilerimiz bu oyunu çok beğeniyor. Çok beğendiği için de 10 yıldır hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. 10 yıl boyunca sürekli dolu salonlara oynadık bu oyunu diyebilirim" dedi.

"Gerçekten dizi sananlar bile oldu"

Oyunda Jennifer rolünü üstlenen bir diğer oyuncu Gamze Aksoy da, Türkiye'de bir ilki başardıklarını ifade ederek, "Çok heyecanlı olduğumuz bir gün. Türkiye'de bir ilk. Aslında çok kafa karışıklığı da oluşturabiliyor. Gerçekten dizi sananlar bile oldu. Bu bir tiyatro oyunu. Biz oyuncular için de karakter devamlılığı açısından çok güzel oldu" ifadelerine yer verdi. - İZMİR