Sakarya\'da Bayram Dönüş Yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Bayramın son gününde yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri ise yollarda önlemlerini aldı. - SAKARYA