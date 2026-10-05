Sakarya\'da güneşle Kıran Tepe\'de yaklaşık 20 kişilik yamaç paraşütü etkinliği yapıldı

Sakarya'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli yağış ve sel felaketinin ardından güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen vatandaşlar ile yamaç paraşütü tutkunları Kıran Tepe'de yoğunluk oluşturdu.

Kentte geçtiğimiz hafta etkisini gösteren olumsuz hava şartlarının yerini güneşli havaya bırakmasıyla birlikte paraşüt sporu sevdalıları Serdivan ilçesinde bulunan Kıran Tepe'nin yolunu tuttu. Kamp sandalyeleri ile gelen vatandaşlar boş alanla oturup manzaranın tadını çıkartırken, Sakarya Üniversitesi Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri de düzenledikleri "Tırman ve Uç" etkinliğiyle tepeye tırmanarak gökyüzüyle buluştu. Yaklaşık 20 kişilik grubun katıldığı etkinlikte kimi sporcular tekli uçuş yapıp akrobasi hareketleri sergilerken, kimileri ise ikili (tandem) uçuşlarla ilk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşadı.

"Güneşli olduğunu görünce hemen bir etkinlik düzenledik"

Sakarya Üniversitesi Yamaç Paraşütü Topluluğu üyesi Ahmet Enes Aytaç, havanın düzelmesiyle birlikte vakit kaybetmeden etkinlik planladıklarını belirterek, "Biz buraya Sakarya Üniversitesi Yamaç Paraşütü Topluluğu olarak geldik. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz şehirde çok fazla yağış vardı hatta sel felaketi oldu. Haftanın güneşli olduğunu görünce biz de hemen bir etkinlik düzenledik. Yaklaşık 20 kişi 'Tırman ve Uç' etkinliği gerçekleştirdik. Aşağıdan başladık buraya kadar yürüdük. Bazı arkadaşlarımız tandem uçuyor, ilk defa uçuyorlar. Bazıları tek başlarına uçup akrobasi yapıyorlar. Burada keyifli bir ortam var. Biz zaten yamaç paraşütü topluluğu olduğumuz için sürekli böyle etkinlikler düzenliyoruz, havayı güzel buldukça buraya gelip uçuyoruz. Hatta topluluk olarak temmuz ayında bir festival düzenlemeyi düşünüyoruz. Belediyemiz ile de bu konuda konuşmak istiyoruz. Aktif bir topluluğuz, güneş açınca uçmaya geliyoruz" dedi.