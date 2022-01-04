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Salihli Belediyesi evde temizlik hizmeti ile yüz güldürüyor - Son Dakika

Salihli Belediyesi evde temizlik hizmeti ile yüz güldürüyor

04.01.2022 17:32
Salihli Belediyesi evde temizlik hizmeti ile yüz güldürüyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdüren Salihli Belediyesi, yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara verdiği 'Evde Temizlik Hizmeti' ile yüz güldürüyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdüren Salihli Belediyesi, yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara verdiği 'Evde Temizlik Hizmeti' ile yüz güldürüyor.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan 'Evde Temizlik Hizmeti' projesi kapsamında, ilçede yaşayan yaşlı, engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ve kendi işini yapamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinde başta ev içi temizlik olmak üzere, halı yıkama, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı ev temizliği yapıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaşların evleri düzenli aralıklarla detaylı bir şekilde temizleniyor.

Evde temizlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların belediyeye başvurmaları gerektiğini belirten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, "Başvuruların ardından talep sahiplerinin evlerinde denetim yapılarak, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıkları yönünde inceleme yapılıyor. İnceleme sonucunda, bakıma muhtaç, kimsesiz, maddi durumu yetersiz, yaşlı ve engelli olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza Evde Temizlik Hizmeti veriliyor" dedi.

Sosyal belediyecilik konusunda önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Kimsesiz, yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Vatandaşlarımızın yanlarında olmak ve onlara sahip çıkmak toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Bu vatandaşlarımızın hem ev temizlikleri yapılıyor hem de Sosyal Market ve Gıda Bankamız aracılığıyla bütün ihtiyaçları karşılanıyor. İhtiyaç sahibi insanlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Salihli Belediyesi evde temizlik hizmeti ile yüz güldürüyor
Salihli Belediyesi evde temizlik hizmeti ile yüz güldürüyor
Salihli Belediyesi evde temizlik hizmeti ile yüz güldürüyor
Salihli Belediyesi evde temizlik hizmeti ile yüz güldürüyor
Salihli Belediyesi evde temizlik hizmeti ile yüz güldürüyor
Salihli Belediyesi evde temizlik hizmeti ile yüz güldürüyor

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Salihli Belediyesi, İnceleme, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salihli Belediyesi evde temizlik hizmeti ile yüz güldürüyor - Son Dakika


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