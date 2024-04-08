Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. Kuruluş Yılı ve Polis Haftası Salihli\'de Kutlandı

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Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası, Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'ndaki törenle başladı. Törende İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Polis Emeklileri Derneği tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran yaptı. Emniyet Müdürü Demirkıran, "179 yıllık tarihine nice şan, şeref ve kahramanlık destanlarını sığdıran, kökleri tarihin derinliklerinden günümüze kadar bu ülkenin ortak kültür ve değerleriyle beslenip büyüyen, halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak ve ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için gerektiğinde en değerli varlıkları olan canlarını bile seve seve vermeyi şiar edinen, mensubu olmaktan daima onur duyduğum Türk Emniyet Teşkilatı, bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam edecektir" dedi.

Çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kooperatif ve esnaf odası başkanları ile polisler katıldı.

Öte yandan kutlama etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sergi açılırken, ayrıca polis şehitliği ziyaret edildi. - MANİSA