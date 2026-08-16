Samsat Hastanesine Dahiliye Uzmanı Atandı - Son Dakika
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Samsat Hastanesine Dahiliye Uzmanı Atandı

Samsat Hastanesine Dahiliye Uzmanı Atandı
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Samsat Devlet Hastanesinde Dr. Şevket Polat dahiliye uzmanı olarak göreve başladı, poliklinik açıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçe Devlet Hastanesine dahiliye uzmanı atandı.

Samsat ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve branş eksikliklerinin giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Dahiliye Uzmanı Dr. Şevket Polat'ın hastanede göreve başladı.

Samsat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Musa Sadunoğlu, Dr. Polat'ın atanmasıyla vatandaşların uzun süredir beklediği Dahiliye Polikliniğinin resmi olarak hizmete açıldığını belirtti.

Sadunoğlu, dahiliye polikliniğinin hizmete girmesiyle Samsatlı vatandaşların iç hastalıkları alanındaki sağlık hizmetlerine ilçede daha kolay erişebileceğini ifade etti.

Başhekim Sadunoğlu, "Dahiliye biriminin açılmasıyla birlikte şeker hastalığı (diyabet), yüksek tansiyon (hipertansiyon), mide-bağırsak rahatsızlıkları, kansızlık ve tiroit gibi akut ve kronik hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri artık doğrudan ilçemizde yapılabilecektir. Samsatlı vatandaşlarımızın tedavi amacıyla Adıyaman merkeze veya çevre ilçelere gitme ihtiyacını ortadan kaldıran bu önemli gelişmenin tüm ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Samsat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsat Hastanesine Dahiliye Uzmanı Atandı - Son Dakika

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