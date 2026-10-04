Samsun Atakum'da esnaf kooperatifi başkanı Sinecek'in odası geçmiş emeğini yaşatıyor - Son Dakika
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Samsun Atakum'da esnaf kooperatifi başkanı Sinecek'in odası geçmiş emeğini yaşatıyor

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Samsun Atakum\'da esnaf kooperatifi başkanı Sinecek\'in odası geçmiş emeğini yaşatıyor
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Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek'in makam odası, geçmişte esnaf ve sanatkarların el emeğiyle ürettiği ürünlerin sergilendiği mekana dönüştü. Ziyaretçiler eski ürünleri görünce çocukluk ve büyüklerine dair hatıraları yeniden yaşıyor.

Samsun'da Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek'in makam odası, geçmiş dönemlerde esnaf ve sanatkarların el emeği ve göz nuruyla ortaya koyduğu eserlerin sergilendiği özel bir mekana dönüştü. Geçmişten günümüze taşınan çeşitli el işi ve aksesuarların yer aldığı oda, adeta antikacı dükkanını andırıyor.

Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, makam odasında yalnızca günümüzün işlerini yürütmekle kalmıyor, aynı zamanda geçmişte yaşamış esnaf ve sanatkarların emeklerini yaşatmaya da özen gösteriyor. Esnaf ve sanatkarların geçmişte ürettiği, ailelerden ve çevreden temin edilen el emeği ürünler ile çeşitli eski eşyalar, makam odasının farklı bölümlerinde sergileniyor. Geçmişin izlerini taşıyan eserlerin her birinin esnaf ve sanatkarların emeğini yansıttığını belirten Başkan Metin Sinecek, bu eşyaları buldukça toplamaya ve makam odasında sergilemeye gayret ettiğini söyledi.

Sinecek, makam odasında bulunan aksesuarların geçmiş dönemlerdeki esnaf ve sanatkarların, büyüklerin ve ailelerin ortaya koyduğu eserlerden oluştuğunu belirterek, "Odamızın aksesuarları geçmişe dönük esnaf ve sanatkarlarımızın, abilerimizin, geçmişteki dedelerimizin, babalarımızın eserleri. Odamızda zaman zaman buldukça alıp sergiliyoruz" dedi.

Sergilenen eserlerin yalnızca dekoratif amaç taşımadığını ifade eden Sinecek, geçmişteki esnaf kültürünün ve el emeğinin gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını dile getirdi. Sinecek, "Buradan da tabii eskiyi hatırlamak, esnaflarımızın eskiden ne kadar değerli olduğunu, el emeği göz nuruyla yapılan işlemeler odamızda, odamda yani başkanlık odasında sergiliyoruz" diye konuştu.

Günümüzde teknolojinin ve seri üretimin hayatın her alanında yer aldığını, geçmişte ise birçok eşyanın büyük emek ve sabırla üretildiğini belirten Sinecek, makam odasında sergilenen eserlerin bu açıdan önemli bir anlam taşıdığını söyledi. Makam odasında sergilenen eserlerin geçmişte hayatını kaybeden esnaf ve sanatkarları da hatırlattığını belirten Sinecek, onların emeklerini yaşatmanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti. Metin Sinecek, "Ben geçmişteki tüm ölmüş esnaf ve sanatkarlarımıza, Allah gani gani rahmet eylesin, ölmüşlerimize de dahil olmak üzere. ve onların emeklerini canlandırmak için burada kendi makamımda saklamaya gayret ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Sinecek'in makam odası, kooperatife gelen esnaf ve sanatkarların da ilgisini çekiyor. Geçmiş dönemlere ait el emeği ürünleri ve çeşitli eşyaları gören ziyaretçiler, kendi çocuklukları ve aile büyüklerinden hatırladıkları dönemlere ait hatıraları yeniden yaşama fırsatı buluyor. Günümüzde giderek kaybolmaya yüz tutan el emeği ve geleneksel üretim kültürünün izlerini taşıyan eserler, makam odasında hem geçmişi hatırlatıyor hem de eski esnaf ve sanatkarların üretim kültürünü yaşatıyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatÇocuklukSamsunKültürSanatYaşamYerelSon Dakika

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