Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran: \'Avukatlar var ve hep olacak\'

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Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, "Koşullar ne olursa olsun üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün egemenliği için 'Avukatlar var ve hep olacak' diyoruz" dedi.

5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Samsun Barosu'na bağlı avukatlar Atatürk Anıtı önünde tören düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran'ın konuşması ile devam etti.

Konuşmasında avukatların sorunlarına değinen Yıldıran, "5 Nisan 1958 tarihinden bu yana 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. Bugüne kadar, 'Güçlü baro, güçlü avukat', 'Herkes için adalet, adalet için avukat' dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Ayrıca hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkilleri ile özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor. Bugün de taleplerimiz, hukuk fakültelerine giriş başarı sırasının 50 bine çekilmesini istiyoruz. Staj sonrası avukatlık meslek sınavı istiyoruz. Avukatlara yönelik şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz. Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz. CMK ücret tarifesinin emek ve mesaiyi karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz. Meslek itibarımızın korunmasını istiyoruz. Adli yardım ödeneklerinin arttırılmasını istiyoruz. Mesleğimize ve milletimize verdiğimiz sözüm her zaman arkasında duruyor, koşullar ne olursa olsun üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün egemenliği için, 'Avukatlar var ve hep olacak' diyoruz" diye konuştu.

Tören, avukatların toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı. - SAMSUN