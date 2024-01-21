Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi 2023\'te bin 131 kişiye istihdam sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi, 2023 yılında bin 131 kişiye istihdam olanağı sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi, iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturarak istihdama destek oluyor. Firmaların personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan merkez görevlileri, işe alım sürecinin takibini de titizlikle gerçekleştiriyor. Olumsuz sonuç alınması halinde başvuru sahibi yeni bir işe yönlendiriliyor.

İstihdam ve Kariyer Merkezi'nde verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'kişisel ve kurumsal eğitimler', 'özgeçmiş oluşturma' gibi konularda da iş arayanların işgücü piyasası hakkında bilgilenmelerini sağlıyor. Merkez, 2023 yılında bin 131 kişiye istihdam olanağı sağladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İstihdam ve Kariyer Merkezi İnsan Kaynakları Uzmanı Kübra Alkan Taner, "Öncelikle iş ihtiyacı ile merkezimize başvuran adaylarımızı güler yüzle karşılıyor, onlarla birebir görüşmeler yaparak bilgi, beceri ve niteliklerini tespit ederek iş istekleri, beklentileri ve hedefleri üzerinden detaylı özgeçmiş oluşturuyoruz. Yine Samsun'da kurumsal çalışma düzenine sahip firmaları ziyaret ederek firmaların insan kaynakları yetkilileri ile yaptığımız toplantılar ve çalışma alnındaki gözlemlerimiz ile firmaların işgücü ihtiyacına yönelik aranan aday niteliklerini belirliyoruz. Kısaca işe ve işgücüne ihtiyaç duyan herkesi en etkin şekilde buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN