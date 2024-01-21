 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi 2023'te bin 131 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi 2023'te bin 131 kişiye istihdam sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi, iş arayanları işverenlerle buluşturarak istihdama destek oluyor. Merkez, 2023 yılında bin 131 kişiye istihdam sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi 2023\'te bin 131 kişiye istihdam sağladı
21.01.2024 - 13:39,  Güncelleme: 13:50
Abone Ol

Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi, 2023 yılında bin 131 kişiye istihdam olanağı sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi, iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturarak istihdama destek oluyor. Firmaların personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan merkez görevlileri, işe alım sürecinin takibini de titizlikle gerçekleştiriyor. Olumsuz sonuç alınması halinde başvuru sahibi yeni bir işe yönlendiriliyor.

İstihdam ve Kariyer Merkezi'nde verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'kişisel ve kurumsal eğitimler', 'özgeçmiş oluşturma' gibi konularda da iş arayanların işgücü piyasası hakkında bilgilenmelerini sağlıyor. Merkez, 2023 yılında bin 131 kişiye istihdam olanağı sağladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İstihdam ve Kariyer Merkezi İnsan Kaynakları Uzmanı Kübra Alkan Taner, "Öncelikle iş ihtiyacı ile merkezimize başvuran adaylarımızı güler yüzle karşılıyor, onlarla birebir görüşmeler yaparak bilgi, beceri ve niteliklerini tespit ederek iş istekleri, beklentileri ve hedefleri üzerinden detaylı özgeçmiş oluşturuyoruz. Yine Samsun'da kurumsal çalışma düzenine sahip firmaları ziyaret ederek firmaların insan kaynakları yetkilileri ile yaptığımız toplantılar ve çalışma alnındaki gözlemlerimiz ile firmaların işgücü ihtiyacına yönelik aranan aday niteliklerini belirliyoruz. Kısaca işe ve işgücüne ihtiyaç duyan herkesi en etkin şekilde buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi 2023'te bin 131 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika


11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi

Son Dakika
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:24:55. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi 2023'te bin 131 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement