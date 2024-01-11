 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Arabaların Arkasına Yazılan İlginç Yazılar - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Arabaların Arkasına Yazılan İlginç Yazılar

Samsun'da trafikte dolaşan arabalardaki ilginç yazılar, görenlerin ilgisini çekiyor. Arabanın arka camını komple yazıyla kapatan sürücüler düşüncelerini bu yöntemle dışa vuruyor. Otomobillere yazılan ilginç yazılar hem düşündürüyor hem de tebessüm ettiriyor.

Samsun\'da Arabaların Arkasına Yazılan İlginç Yazılar
11.01.2024 - 15:04,  Güncelleme: 15:05
Abone Ol

Samsun'da arabaların arkasına yazılan bazı yazılar görenlerin dikkatini çekiyor.

Samsun'da trafikte dolaşan arabalardaki ilginç yazılar, görenlerin ilgisini çekiyor. Kimi zaman kısa ve ilginç bir söz göze takılırken kimi zaman da arabanın arka camını komple yazıyla kapatan sürücüler düşüncelerini bu yöntemle dışa vuruyor.

Arabanın arka camının tamamını şiirle kapatan bir sürücü, trafikte seyir halindeyken görüldü. Otomobilin arka camına sitem dolu bir şiir yazan sürücü, bu yöntemle duygularını dile getirdi.

Bir diğer sürücü de arabasının arkasına "Mehmet, Yaşar ustanın evini niye yıktın" şeklinde yazdı. Otomobillere yazılan ilginç yazılar hem düşündürüyor hem de tebessüm ettiriyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun, Samsun, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Arabaların Arkasına Yazılan İlginç Yazılar - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Arabaların Arkasına Yazılan İlginç Yazılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement