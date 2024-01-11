Samsun\'da Arabaların Arkasına Yazılan İlginç Yazılar

Samsun'da arabaların arkasına yazılan bazı yazılar görenlerin dikkatini çekiyor.

Samsun'da trafikte dolaşan arabalardaki ilginç yazılar, görenlerin ilgisini çekiyor. Kimi zaman kısa ve ilginç bir söz göze takılırken kimi zaman da arabanın arka camını komple yazıyla kapatan sürücüler düşüncelerini bu yöntemle dışa vuruyor.

Arabanın arka camının tamamını şiirle kapatan bir sürücü, trafikte seyir halindeyken görüldü. Otomobilin arka camına sitem dolu bir şiir yazan sürücü, bu yöntemle duygularını dile getirdi.

Bir diğer sürücü de arabasının arkasına "Mehmet, Yaşar ustanın evini niye yıktın" şeklinde yazdı. Otomobillere yazılan ilginç yazılar hem düşündürüyor hem de tebessüm ettiriyor. - SAMSUN