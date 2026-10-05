Samsun'da Elbistan Bulvarı'nda başıboş büyükbaş hayvanlar sürücüleri yavaşlattı - Son Dakika
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Samsun'da Elbistan Bulvarı'nda başıboş büyükbaş hayvanlar sürücüleri yavaşlattı

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Samsun\'da Elbistan Bulvarı\'nda başıboş büyükbaş hayvanlar sürücüleri yavaşlattı
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Samsun'da Elbistan Bulvarı'nda başıboş büyükbaş hayvanların yol ortasında yürüdüğü görüldü. Sürücüler hız düşürüp hayvanların geçişini beklerken, hayvanlara çoban ya da sahibinin eşlik etmemesi dikkat çekti; yoğun saatlerde ciddi risk oluşturabileceği belirtildi.

Samsun'da Elbistan Bulvarı'nda başıboş şekilde yürüyen büyükbaş hayvanlar, kazaya davetiye çıkardı.

Toybelen Sanayi Sitesi önünde meydana gelen olayda, büyükbaş hayvanların bulvarın iki şeridinde yol ortasında yürüdüğü görüldü. Yoldan geçen sürücüler, hayvanları fark etmelerinin ardından hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi. Bazı sürücüler ise muhtemel bir kazanın önüne geçmek için hayvanların geçişini bekledi.

Otlamadan döndükleri tahmin edilen büyükbaş hayvanların herhangi bir çobanın ya da sahibinin eşlik etmeden karayolunda ilerlemesi dikkat çekti. Sakin şekilde yürüyen hayvanlar, çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Yoldan geçen bazı vatandaşlar, alışılmadık görüntüyü cep telefonlarıyla görüntülerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde başıboş hayvanların karayoluna çıkmasının sürücüler açısından ciddi risk oluşturabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıOtomobilElbistanSamsunGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Elbistan Bulvarı'nda başıboş büyükbaş hayvanlar sürücüleri yavaşlattı - Son Dakika
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