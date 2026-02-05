Samsun'da 'Mahalle Akademisi Eğitim Programı' başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun'da 'Mahalle Akademisi Eğitim Programı' başladı

Samsun\'da \'Mahalle Akademisi Eğitim Programı\' başladı
05.02.2026 15:39  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Mahalle Akademisi Eğitim Programı, İlkadım ilçesinde düzenlenen ilk eğitimlerle başladı. Program, ailelerin güçlendirilmesi ve çocuk hakları gibi konularda eğitimler sunacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mahalle Akademisi Eğitim Programı, İlkadım ilçesinde düzenlenen ilk eğitimlerle başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 'Ailem Samsun' hedefiyle hayata geçirilen Mahalle Akademisi Eğitim Programı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Müftülüğü iş birliğiyle hazırlandı. Programın ilk durağı olan İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde, Kılıçaslan Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimler 4 hafta boyunca devam edecek. Eğitim programının ilk gününde sosyal çalışmacı Hazal Cenik Delen tarafından verilen 'Çocuk Hakları ve Sorumlulukları' ile 'Ebeveyn Yükümlülükleri' konulu eğitim katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Ailelere yönelik faydalı eğitimler verilecek

Mahalle Akademisi Eğitim Programı'nın tamamlanmasının ardından eğitimler, şehir genelinde planlı bir şekilde tüm ilçelerde ve mahallelerde uygulanacak. Program kapsamında koruyucu aile tutumları, ailede manevi değerlerin güçlendirilmesi, çocuklarda düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, risk altındaki çocukların tanınması ve korunması gibi pek çok önemli başlıkta eğitimler verilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen program ile aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da 'Mahalle Akademisi Eğitim Programı' başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı

15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:38
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:43:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Samsun'da 'Mahalle Akademisi Eğitim Programı' başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.