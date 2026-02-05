Samsun\'da \'Mahalle Akademisi Eğitim Programı\' başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mahalle Akademisi Eğitim Programı, İlkadım ilçesinde düzenlenen ilk eğitimlerle başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 'Ailem Samsun' hedefiyle hayata geçirilen Mahalle Akademisi Eğitim Programı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Müftülüğü iş birliğiyle hazırlandı. Programın ilk durağı olan İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde, Kılıçaslan Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimler 4 hafta boyunca devam edecek. Eğitim programının ilk gününde sosyal çalışmacı Hazal Cenik Delen tarafından verilen 'Çocuk Hakları ve Sorumlulukları' ile 'Ebeveyn Yükümlülükleri' konulu eğitim katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Ailelere yönelik faydalı eğitimler verilecek

Mahalle Akademisi Eğitim Programı'nın tamamlanmasının ardından eğitimler, şehir genelinde planlı bir şekilde tüm ilçelerde ve mahallelerde uygulanacak. Program kapsamında koruyucu aile tutumları, ailede manevi değerlerin güçlendirilmesi, çocuklarda düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, risk altındaki çocukların tanınması ve korunması gibi pek çok önemli başlıkta eğitimler verilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen program ile aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. - SAMSUN