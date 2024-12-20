Samsun'da Mama Üretim Tesisi Kurulacak - Son Dakika
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Samsun'da Mama Üretim Tesisi Kurulacak

Samsun\'da Mama Üretim Tesisi Kurulacak

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, ilçeye kazandırılacak mama üretim tesisi ile öğrencilerin hayvan sağlığı alanında eğitim alacağını açıkladı.

20.12.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, ilçeye 'mama üretim tesisi' kazandıracaklarını açıkladı.

Başkan Mustafa Candal, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ile iş birliği protokolü imzaladı. Mama üretim tesisi, Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aracılığıyla hayata geçirilecek.

Mama üretim tesisi projesinin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Candal, "Proje kapsamında, okul öğrencilerimiz belediyemizde mevcut bulunan mezbahada, kurulacak hayvan barınaklarında ve kliniklerde uygulamalı eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Hayvan sağlığı ve bakımı konusundaki bu eğitimlerle öğrencilerimizi daha donanımlı bireyler olarak mezun edecek ve ülke istihdamına nitelikli bireyler kazandıracağız. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile bölgemizdeki tek Veterinerlik Lisesinin tanıtımını en üst seviyeye taşıyoruz. Öğrencilerimiz, sevimli dostlarımızın sağlığı ve refahı için çalışırken aynı zamanda kendi geleceklerine güçlü bir yatırım yapıyorlar. Hem gençlerimize hem de sevimli dostlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Proje tamamlandığında tesiste üretilen mamalar, sevimli dostların karınlarını doyurması için kullanılacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Mama Üretim Tesisi Kurulacak - Son Dakika

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